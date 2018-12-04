В рамках акции «Общественные объединения - детям!» Сморгонские районные общественные организации дарят новогодний подарок детям у главной елки города.
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АНОНС: Турагенство Бабы Яги «На курьих ножках» приглашает на новогоднее, волшебное представление-путешествие
05.12.2018 — Разное | Светлы шлях
В рамках акции «Общественные объединения - детям!» Сморгонские районные общественные организации дарят новогодний подарок детям у главной елки города.
Приходите все к нам, у нас будет круто.
Встреча со сказкой, танцы и песни.
А еще Баба Яга с Дедом Морозом встретятся вместе.
Мы уже ждем, приходите скорей.
Если есть друзья, приводите друзей!
Приходное, будет интересно!
Встречайте Новый год ярко!
Белорусский игровой театр ростовых кукол «Dolls4All»
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АНОНС: Турагенство Бабы Яги «На курьих ножках» приглашает на новогоднее, волшебное представление-путешествие
В рамках акции «Общественные объединения - детям!» Сморгонские районные общественные организации дарят новогодний подарок детям у главной елки города.
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