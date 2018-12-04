АНОНС: Турагенство Бабы Яги «На курьих ножках» приглашает на новогоднее, волшебное представление-путешествие

В рамках акции «Общественные объединения - детям!» Сморгонские районные общественные организации дарят новогодний подарок детям у главной елки города.





13 декабря в 15.00 на Центральной площади Сморгони

Приходите все к нам, у нас будет круто.

Встреча со сказкой, танцы и песни.

А еще Баба Яга с Дедом Морозом встретятся вместе.

Море веселья, игры и смех.

Ну и сюрпризы, их хватит на всех.

Мы уже ждем, приходите скорей.

Если есть друзья, приводите друзей!

Приходное, будет интересно!

Встречайте Новый год ярко!

Белорусский игровой театр ростовых кукол «Dolls4All»