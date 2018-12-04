15 декабря в Пинске выберут самую красивую девушку города в рамках традиционного конкурса красоты «Прыгажуня Палесся-2018». В нынешнем году в нем участвуют 14 девушек в возрасте от 16 до 22 лет. На следующей неделе мы познакомим вас с каждой претенденткой на корону!

Приглашаем пинчан и гостей города посетить финал конкурса, который пройдет в городском Доме культуры 15 декабря в 18.30. Вход платный – 7 рублей.

А пока предлагаем познакомиться с участницами.

Дарья ГВОЗДОВСКАЯ, 16 лет (колледж легкой промышленности)











Эвелина ЖУК, 16 лет (СШ№2)











Анастасия ВОЙТОВИЧ, 17 лет (СШ№18)











Екатерина УЛЬЯНЧИК, 15 лет (СШ№18)











Елена ДРАКА, 16 лет (СШ№15)











Алина МОТОЛЬКО, 17 лет (СШ №18)











Татьяна ТУКИНА, 17 лет (аграрный технологический колледж)











Дарья САВИЧ, 16 лет (СШ №15)











Анастасия ВИШНЕВСКАЯ, 17 лет (колледж легкой промышленности)











Мария ЛИТВИНСКАЯ, 19 лет (колледж искусств)











Анастасия ЮШАНЦЕВА, 16 лет (СШ №1)











Виктория СТЕПАНОВИЧ, 17 лет (колледж легкой промышленности)











Александра КАРПЛЮК, 16 лет (СШ №2)











Юлия СЕНЬКОВЕЦ, (медицинский колледж)











Анна ВЕРЕНИЧ

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