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Представляем участниц конкурса "Прыгажуня Палесся-2018"
05.12.2018 — Разное | Пинский Вестник
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15 декабря в Пинске выберут самую красивую девушку города в рамках традиционного конкурса красоты «Прыгажуня Палесся-2018». В нынешнем году в нем участвуют 14 девушек в возрасте от 16 до 22 лет. На следующей неделе мы познакомим вас с каждой претенденткой на корону!
Приглашаем пинчан и гостей города посетить финал конкурса, который пройдет в городском Доме культуры 15 декабря в 18.30. Вход платный – 7 рублей.
А пока предлагаем познакомиться с участницами.
Дарья ГВОЗДОВСКАЯ, 16 лет (колледж легкой промышленности)
Эвелина ЖУК, 16 лет (СШ№2)
Анастасия ВОЙТОВИЧ, 17 лет (СШ№18)
Екатерина УЛЬЯНЧИК, 15 лет (СШ№18)
Елена ДРАКА, 16 лет (СШ№15)
Алина МОТОЛЬКО, 17 лет (СШ №18)
Татьяна ТУКИНА, 17 лет (аграрный технологический колледж)
Дарья САВИЧ, 16 лет (СШ №15)
Анастасия ВИШНЕВСКАЯ, 17 лет (колледж легкой промышленности)
Мария ЛИТВИНСКАЯ, 19 лет (колледж искусств)
Анастасия ЮШАНЦЕВА, 16 лет (СШ №1)
Виктория СТЕПАНОВИЧ, 17 лет (колледж легкой промышленности)
Александра КАРПЛЮК, 16 лет (СШ №2)
Юлия СЕНЬКОВЕЦ, (медицинский колледж)
Анна ВЕРЕНИЧ
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15 декабря в Пинске выберут самую красивую девушку города в рамках традиционного конкурса красоты «Прыгажуня Палесся-2018». В нынешнем году в нем участвуют 14...
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