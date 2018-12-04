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Представляем участниц конкурса "Прыгажуня Палесся-2018"

05.12.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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 15 декабря в Пинске выберут самую красивую девушку города в рамках традиционного конкурса красоты «Прыгажуня Палесся-2018». В нынешнем году в нем участвуют 14 девушек в возрасте от 16 до 22 лет. На следующей неделе мы познакомим вас с каждой претенденткой на корону!

  Приглашаем пинчан и гостей города посетить финал конкурса, который пройдет в городском Доме культуры 15 декабря в 18.30. Вход платный – 7 рублей.

  А пока предлагаем познакомиться с участницами.

  Дарья ГВОЗДОВСКАЯ, 16 лет (колледж легкой промышленности)




Эвелина ЖУК, 16 лет (СШ№2)




Анастасия ВОЙТОВИЧ, 17 лет (СШ№18)




Екатерина УЛЬЯНЧИК, 15 лет (СШ№18)




Елена ДРАКА, 16 лет (СШ№15)




Алина МОТОЛЬКО, 17 лет (СШ №18)




Татьяна ТУКИНА, 17 лет (аграрный технологический колледж)




Дарья САВИЧ, 16 лет (СШ №15)




Анастасия ВИШНЕВСКАЯ, 17 лет (колледж легкой промышленности)




Мария ЛИТВИНСКАЯ, 19 лет (колледж искусств)




Анастасия ЮШАНЦЕВА, 16 лет (СШ №1)




Виктория СТЕПАНОВИЧ, 17 лет (колледж легкой промышленности)




Александра КАРПЛЮК, 16 лет (СШ №2)




Юлия СЕНЬКОВЕЦ, (медицинский колледж)




  Анна ВЕРЕНИЧ

   фото автора

 

 
Теги: знакомства
 
 
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 15 декабря в Пинске выберут самую красивую девушку города в рамках традиционного конкурса красоты «Прыгажуня Палесся-2018». В нынешнем году в нем участвуют 14...
 
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