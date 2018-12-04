Двух украинцев обвинили в хищении 8,2 миллионов долларов у «Укркосмоса»

Бывшему внештатному советнику гендиректора Государственного космического агентства Украины и его сообщнику, чьи имена следствие пока не называет, предъявлены обвинения в растрате более 8 млн долларов предприятия «Укркосмос», из-за чего произошел срыв запуска первого украинского спутника «Лыбидь». Об этом в среду сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), передает ТАСС .



Рисунок украинского спутника Lybed. Изображение: wikipedia.org

«Как установило следствие, в течение 2011−2017 годов подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали 8,25 млн долларов, предоставленных в рамках кредита Экспортного агентства Канады для строительства ракеты-носителя на предприятии «Производственное объединение «Южмаш», — говорится в сообщении. — В результате таких действий сорван запуск первого украинского спутника «Лыбидь» как одной из составляющих построения Национальной спутниковой системы связи Украины».

В бюро добавили, что бывший внештатный советник космического агентства уже задержан. Ему инкриминируют обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» и «Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем». Второму подозреваемому предъявлены обвинения только по статье об «отмывании денег».

О запуске спутника

Спутник «Лыбидь» планировали вывести на орбиту еще в 2011 году, однако старт постоянно откладывается по разным причинам, среди которых были и финансовые проблемы канадских партнеров, и проблемы с финансированием уже украинского предприятия «Южмаш».

В 2009 году украинское космическое агентство заключило контракт с канадской компанией MDA на производство спутника и строительство на Украине объекта наземной вспомогательной инфраструктуры для его использования. Российская компания «Информационные спутниковые системы» выступила в качестве субподрядчика, отвечающего в том числе за спутниковую платформу и конструкцию модуля полезной нагрузки. Общий объем финансирования программы был утвержден в размере 38,5 млрд гривен (1,5 млрд долларов).

В сентябре текущего года глава Государственного космического агентства Украины Павел Дегтяренко заявил, что Киев рассчитывает запустить спутник «Лыбидь» в августе 2019 года. Он пояснял, что это произойдет, если канадский подрядчик возобновит работу по проекту до конца текущего года.