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В Добрушском районе водолазы ОСВОД нашли тело подростка, утонувшего пять дней назад
05.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Несчастный случай произошел 30 ноября на реке Ипуть. Однако найти труп подростка удалось лишь сегодня. Все это время водолазам пришлось работать в неимоверно тяжелых условиях.
В тот день два брата, взяв санки, пошли кататься на лед, который оказался недостаточно крепким. Оба парня провалились и оказались в воде. Один из ребят находился недалеко от берега и сумел выбраться сам. Второму спастись не удалось – 14-летний подросток утонул. Найти его сразу не удалось – тело унесло течением, которое в этом месте довольно сильное.
– Поисковые работы велись все это время, – сообщил sb.by специалист Гомельской областной организации ОСВОД Владимир Акулин. – Сменяя друг друга, сотрудники Добрушской станции и водолазы маневренно-поисковой группы работали в тяжелейших условиях. Слой шуги – смеси снега и льда в воде – достигает полутора метров. Раз за разом нашим ребятам приходилось погружаться в эту массу и вести поиски.
Обнаружить подростка удалось в двухстах метрах от места происшествия. Тело, унесенное течением, задержала находящаяся на дне газовая труба.
Источник:
Фото Гомельской областной организации ОСВОД.
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Несчастный случай произошел 30 ноября на реке Ипуть. Однако найти труп подростка удалось лишь сегодня. Все это время водолазам пришлось работать в...
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