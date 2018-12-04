﻿ В Добрушском районе водолазы ОСВОД нашли тело подростка, утонувшего пять дней назад. 21.by
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В Добрушском районе водолазы ОСВОД нашли тело подростка, утонувшего пять дней назад

05.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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В Добрушском районе водолазы ОСВОД нашли тело подростка, утонувшего пять дней назад

Несчастный случай произошел 30 ноября на реке Ипуть. Однако найти труп подростка удалось лишь сегодня. Все это время водолазам пришлось работать в неимоверно тяжелых условиях.  

В тот день два брата, взяв санки, пошли кататься на лед, который оказался недостаточно крепким. Оба парня провалились и оказались в воде. Один из ребят находился недалеко от берега и сумел выбраться сам. Второму спастись не удалось – 14-летний подросток утонул. Найти его сразу не удалось – тело унесло течением, которое в этом месте довольно сильное. 

– Поисковые работы велись все это время, – сообщил sb.by специалист Гомельской областной организации ОСВОД Владимир Акулин. – Сменяя друг друга, сотрудники Добрушской станции и  водолазы маневренно-поисковой группы работали в тяжелейших условиях. Слой шуги – смеси снега и льда в воде – достигает полутора метров. Раз за разом нашим ребятам приходилось погружаться в эту массу и вести поиски. 

Обнаружить подростка удалось в двухстах метрах от места происшествия. Тело, унесенное течением, задержала находящаяся на дне газовая труба. 
За прошлый зимний сезон в водоемах Гомельской области утонули 5 человек. В том числе один несовершеннолетний. 

Источник: sb.by  

Фото Гомельской областной организации ОСВОД.

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Несчастный случай произошел 30 ноября на реке Ипуть. Однако найти труп подростка удалось лишь сегодня. Все это время водолазам пришлось работать в...
 
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