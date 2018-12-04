«Фольварк Бельчо» приглашает на новогодний квест

2018 год подходит к концу, а значит, до предновогодней суматохи осталось совсем чуть-чуть. Многие уже совершают покупки к торжествам, а также задумываются о том, чем удивить своих детей, как создать праздничное настроение. Обращаются жлобинчане через социальные сети и в редакцию газеты «Новы дзень» с просьбой рассказать о том, какие развлекательные программы планируются в нашем городе и районе.

Сегодня мы связались с исполняющей обязанности инженера по охотничьему хозяйству Жлобинского лесхоза Инной Дудоревой. Она сообщила о том, что охотничья усадьба «Фольварк Бельчо» с 15 декабря уже готова принять первых посетителей. В эти дни у хозяев усадьбы горячая пора, ведь нужно подготовить всю территорию к новогоднему квесту…

Программа, в зависимости от возраста гостей, варьируется от 1 до 2 часов. Сразу у ворот посетителей традиционно встретит Баба Яга, а потом…. их захватит быстро сменяющийся водоворот событий!





Не будем раскрывать всех секретов, лишь отметим, что участников квеста ждут незабываемые встречи со Снегурочкой и Дедом Морозом, Смешариками, а также танцевальный баттл, катание на санях, запряженных лошадкой, разнообразные конкурсы, изготовление поделок своими руками.









На территории фольварка будет работать сувенирная лавка, где за невысокую цену можно будет купить сувениры к новогодним праздникам для своих друзей, родных и близких, фотозона, аквагрим.

Для дорогих гостей Снегурочка с Дедом Морозом приготовили и угощение – чаепитие с блинами, а также сладкие подарки.

А еще вы можете отправить Деду Морозу письмо со своей самой заветной просьбой, ведь в «Фольварке Бельчо» находится одна из его резиденций. Пишите по адресу: «Красный проезд, 2а, ГЛХУ «Жлобинский лесхоз», резиденция Деда Мороза». Ведь не зря говорят, что под Новый год исполняются желания!

Если у вас еще остались вопросы, их вы можете задать работникам усадьбы по телефону 8(029)135-80-85.

Подготовила Людмила КРИЧКО.

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