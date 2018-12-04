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Строители оставили раскрытой кровлю - квартиры на «Сахарном» оказались затоплены

05.12.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Ночь у жителей дома №8 по улице Солигорская была неспокойной: капитальный ремонт кровли привёл к затоплению квартир на верхних этажах.

Как рассказали жильцы дома, причиной стало то, что строители на время морозов приостановили работы и оставили кровлю раскрытой. Вчера снег начал таять, а ночь вода стала попадать в жилища. Жильцы вызывали аварийную бригаду, но рабочие ничего не смогли с этим сделать. 

— С одной спальни вынесли 5 больших тазиков воды, на кухне собрали 4 тазика, в зале вода капала просто из люстры, — рассказывает жительница девятиэтажки Эльвира Степанюк, — А у соседей взорвался счётчик электроэнергии. 

Случчане остались без электричества. Около 13:00 в квартиры пришли оценщики, они детальной осмотрели и зафиксировали все повреждения, но хозяева опасаются, что страховка не покроет всех расходов. 

 У нас всё в воде, залило всю квартиру, — делится случчанка.

Будет дополнено 


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Ночь у жителей дома №8 по улице Солигорская была неспокойной: капитальный ремонт кровли привёл к затоплению квартир на верхних этажах.
 
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