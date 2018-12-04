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Пилорыл оказался самым вымирающим среди редких животных

05.12.2018 16:29 — Разное | Tut.by  
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Вчера был опубликован новый список вымирающих животных среди тех, у кого почти нет живых родственных видов. Первое место в нем заняла рыба-пила, или пилорыл. Об этом пишет «Чердак».


Изображение: J. Patrick Fischer / wikipedia.org

Пилорыл — это скат, больше похожий на акулу с громадной зазубренной пластиной на морде. Несмотря на свое курьезно-пугающее «рыло», это безобидные для человека рыбы, которые используют свою «пилу» для поиска мелкой живности в песке и рождают живых детенышей, а не откладывают икру. Рыба-пила, которая пережила динозавров, сохранилась сейчас только в четырех изолированных популяциях в тропических морях, реках и озерах. Главная угроза для нее — уничтожение человеком среды обитания и вылов ради необычной морды и кожи, из которой раньше даже делали сапоги.

Ученые предложили меры по охране рыбы-пилы, которые включают защиту на национальном уровне, применение запрета СИТЕС, сокращение прилова (неумышленная добыча, попадающая в сети в промышленном рыболовстве), сохранение и восстановление их природных местообитаний.

Рейтинг, в котором «победил» пилорыл, называется EDGE, что значит «Evolutionarily Distinct and Globally Endangered» — перечень самых эволюционно обособленных видов, находящихся на грани вымирания. У таких видов родственников на филогенетическом древе или нет совсем, или очень мало, и сами они близки к исчезновению. Типичные участники рейтинга EDGE — нетривиальные животные, например выхухоль, ехидна, трубкозуб и панголин.

Вид А, например ехидна, более обособлен, чем виды B и C, например крысы или мыши, так как видов ехидн осталось всего четыре, а представителей мышиных — более семисот. Изображение: Aglondon / Wikipedia

Ученые из Зоологического общества Лондона ежегодно публикуют новые списки — отдельно для акул и скатов, амфибий, птиц, кораллов, млекопитающих и рептилий. Сверх того публикуется и список «фокусных» видов — топ-10 самых угрожаемых видов из всех остальных списков, которым требуется особое внимание. Пилорыл в этом году стал первым везде.

Отдельный список для экзотических видов нужен потому, что часто они являются единственными выжившими из своего рода или даже более высокого таксономического ранга. Как сказано на сайте EDGE, такие виды, как правило, плохо исследованы, при этом часто отличаются необычной внешностью, образом жизни и поведением, а кроме того, интересным набором генов. Эти виды представляют собой уникальную и незаменимую часть природного наследия, сохранив до наших дней историю своей эволюции.

 
 
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Рыба-пила, которая пережила динозавров, сохранилась сейчас только в четырех изолированных популяциях в тропических морях, реках и озерах.
 
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