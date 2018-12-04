|
Почем продают самые бюджетные «однушки» в Минске и как они выглядят
Еще в начале осени 2017 года можно было купить «однушку» в 9-этажной «панельке» в спальном районе Минска за 34−35 тысяч долларов в эквиваленте. Но уже через полгода, весной, квартиры
На Красина — 35 тысяч долларов
Самый дешевый вариант однокомнатной квартиры предлагают в заводском районе на улице Красина, 20. Площадь — 33,5 квадратных метров, с раздельным санузлом. О ремонте в квартире говорится лаконично: «плохое состояние». Впрочем, не всем нравится жить в чужом, пусть и хорошем ремонте. Так что будущие хозяева могут сделать интерьер на свой вкус. Цена — 35 тысяч долларов в эквиваленте.
На Розы Люксембург — 35 тысяч долларов
«Однушка» площадью 31 квадратный метр расположена в блочном доме 1961 года постройки. Цена — 35 тысяч долларов в эквиваленте.
На Богдановича — 36 тысяч долларов
Малометражка с ремонтом продается на улице Богдановича, 90. Дом кирпичный, 1971 года постройки. Площадь квартиры — 21 квадратный метр. Цена — 36 тысяч долларов в эквиваленте.
На Селицкого, 99 — 36 тысяч долларов
Можно рассмотреть вариант в Шабанах, правда, вообще без ремонта. Однокомнатная квартира площадью 35 квадратных метров расположена в панельном доме 1990 года постройки. Цена — 36 тысяч долларов в эквиваленте.
В Шабанах — 37,8 тысяч долларов
На улице Бачило, 7\2 продается однокомнатная квартира площадью 34 квадратных метра. Дом панельный, 1993 года постройки. Цена — 37,8 тысяч долларов в эквиваленте.
В Курасовщине — 38,9
Однокомнатная квартира площадью 29 квадратных метров продается в панельном доме на улице Казинца, 70. В объявлении сказано, что жилье с ремонтом — заменена сантехника, стоит новая плита. Квартиру продают за 38,9 тысяч долларов в эквиваленте.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Без ремонта в них не обойтись.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)