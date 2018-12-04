Кокорину и Мамаеву продлили заключение под стражей

Российским футболистам Александру Кокорину из «Зенита» и Павлу Мамаеву из «Краснодара» продлили содержание под стражей еще на два месяца, сообщает Sports.ru .



Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото с сайта pikabu.ru

Срок их заключения в СИЗО истекает 8 декабря, и следствие подало ходатайство о продлении содержания футболистов под стражей. Это необходимо для сбора материалов дела.

Заседание по поводу меры пресечения для игроков прошло сегодня в Тверском суде Москвы. В итоге футбоилисты останутся за решеткой как минимум до 8 февраля 2019 года.

Суд поверил доводам следствия о том, что фигуранты дела могут скрыться от следствия и давить на свидетелей.

Примечательно, что на заседании суда Кокорин и Мамаев впервые за долгое время увидели друг друга. Футболистов обвиняют по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои». Игрокам грозит до 7 лет заключения.

Вместе с футболистами в СИЗО еще на два месяца останутся еще два фигуранта дела — младший брат Александра Кокорина Кирилл, а также друг футболистов Александр Протасовицкий.

8 октября Александр Кокорин вместе с двумя друзьями, братом и другим футболистом Павлом Мамаевым сначала избили белорусского водителя Виталия Соловчука, а затем — чиновника Минпромторга Дениса Пака. Было возбуждено уголовное дело. 11 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев по решению Тверского суда Москвы были отправлены в «Бутырку» на два месяца.