Праздничная программа «Я здоровье берегу − сам себе я помогу»

К 1 декабря учащиеся Дзержинского районного центра туризма и краеведения подготовили праздничную программу «Я здоровье берегу − сам себе я помогу».

Учащиеся объединений по интересам и родители собрались в субботний день 1 декабря 2018 года на праздничную программу «Я здоровье берегу − сам себе я помогу».

Цели данного мероприятия − вызвать интерес к проблеме укрепления своего здоровья; дать практические рекомендации по укреплению здоровья.

Основные задачи − воспитание у ребят негативного отношения к вредным привычкам; пропаганда здорового образа жизни; воспитание сознательного отношения к собственному здоровью. В игровой форме ребята совершили путешествие по стране «Здоровье».



