«Баста» возвращается в Минск 9 ноября следующего года!

Через год после грандиозного аншлагового концерта один из популярных российских исполнителей, песни которого разлетаются на цитаты – солист группы «Баста» Василий Вакуленко выступит на минской сцене.

Треки группы знают и подпевают им очень многие. «Сансара», «Выпускной», «Папа, What’s Up» так полюбились слушателям, что даже спустя два года после релиза занимают лидирующие места в iTunes. Песни «Басты» слушают, поют, перепевают, а на концертах собирается совершенно разная публика: от молодежи и знатоков уличной культуры до взрослых людей, которые приходят на шоу семьями и с детьми!

Концерт обещает быть ярким, мощным, громким и атмосферным!

Билеты можно приобрести в билетных кассах и на сайте kvitki.by.