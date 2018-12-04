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«Баста» возвращается в Минск 9 ноября следующего года!

05.12.2018 16:27 — Разное | Аргументы и факты  
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«Баста» возвращается в Минск 9 ноября следующего года!
Фото из открытых источников

Через год после грандиозного аншлагового концерта один из популярных российских исполнителей, песни которого разлетаются на цитаты – солист группы «Баста» Василий Вакуленко выступит на минской сцене.

Треки  группы знают и подпевают им очень многие. «Сансара», «Выпускной», «Папа, What’s Up» так полюбились слушателям, что даже спустя два года после релиза занимают лидирующие места в iTunes. Песни «Басты» слушают, поют, перепевают, а на концертах собирается совершенно разная публика: от молодежи и знатоков уличной культуры до взрослых людей, которые приходят на шоу семьями и с детьми!

Концерт обещает быть ярким, мощным, громким и атмосферным!

Билеты можно приобрести в билетных кассах и на сайте kvitki.by.

 
 
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9 ноября 2019 года группа «Баста» вновь соберет всех на свой сольный концерт в «Минск-Арене».
 
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