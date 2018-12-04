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Комиссия по содействию занятости. Как это работает?

05.12.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Постоянно действующая комиссия по координации работы по содействию занятости населения при Буда-Кошелевском райисполкоме продолжает работу по трудоустройству трудоспособных граждан, не занятых в экономике.

Вчера в здании районного центра занятости состоялось внеочередное заседание комиссии, участие в котором приняли 16 из 36 ее членов. Вела заседание председатель комиссии, председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева.

За помощью в трудоустройстве обратились 10 граждан из Октябрьского, Узовского и Коммунаровского сельсоветов. Все они получили исчерпывающую информацию об имеющихся вакансиях, а 9 из них выразили желание трудоустроиться на предложенные рабочие места. В свою очередь гарантом их трудоустройства станут ходатайства комиссии на имя руководителей предприятий. Разобраться в непростой жизненной ситуации одной из обратившихся предстоит управлению по труду, занятости и социальной защите райисполкома.

К слову, 6 ходатайств о содействии в трудоустройстве были направлены в адрес руководства РУП «Белоруснефть-Особино», по одному – в адрес СУП «Андреевка», ОАО «УваровичиЭлит» и одного из фермерских хозяйств.

Всю информацию, касающуюся трудоустройства, можно самостоятельно узнать на сайте Буда-Кошелевского райисполкома: http://www.buda-koshelevo.gov.by . Она размещена под баннером «Декрет №3 «О содействии занятости населения».

Комиссия по содействию занятости. Как это работает?
Комиссия по содействию занятости. Как это работает?
Комиссия по содействию занятости. Как это работает?
Комиссия по содействию занятости. Как это работает?
Комиссия по содействию занятости. Как это работает?
Комиссия по содействию занятости. Как это работает?
Комиссия по содействию занятости. Как это работает?

 
 
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