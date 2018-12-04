Комиссия по содействию занятости. Как это работает?

Постоянно действующая комиссия по координации работы по содействию занятости населения при Буда-Кошелевском райисполкоме продолжает работу по трудоустройству трудоспособных граждан, не занятых в экономике.

Вчера в здании районного центра занятости состоялось внеочередное заседание комиссии, участие в котором приняли 16 из 36 ее членов. Вела заседание председатель комиссии, председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева.

За помощью в трудоустройстве обратились 10 граждан из Октябрьского, Узовского и Коммунаровского сельсоветов. Все они получили исчерпывающую информацию об имеющихся вакансиях, а 9 из них выразили желание трудоустроиться на предложенные рабочие места. В свою очередь гарантом их трудоустройства станут ходатайства комиссии на имя руководителей предприятий. Разобраться в непростой жизненной ситуации одной из обратившихся предстоит управлению по труду, занятости и социальной защите райисполкома.

К слову, 6 ходатайств о содействии в трудоустройстве были направлены в адрес руководства РУП «Белоруснефть-Особино», по одному – в адрес СУП «Андреевка», ОАО «УваровичиЭлит» и одного из фермерских хозяйств.

Всю информацию, касающуюся трудоустройства, можно самостоятельно узнать на сайте Буда-Кошелевского райисполкома: http://www.buda-koshelevo.gov.by . Она размещена под баннером «Декрет №3 «О содействии занятости населения».















