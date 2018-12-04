Покидаем  высшую лигу

2 декабря завершился 28-й чемпионат Беларуси по футболу в высшей лиге. Чемпион был известен за несколько туров до конца – БАТЭ, пока без сюрпризов, завоевал 15-й титул. Футболисты солигорского «Шахтера» завоевали серебро, минское «Динамо» стало обладателем бронзы 28-го чемпионата Беларуси. «Смолевичи» вместе с могилевским «Днепром» покидают высшую лигу.

В решающем поединке за право остаться в высшей лиге встречались два дебютанта элитного дивизиона – минский «Луч» и «Смолевичи».

Судьи: С. Цинкевич (Осиповичи), Е. Романов, В. Малютин (оба – Могилев); Д. Доля (Гродно), А. Кургхели (Гомель).

«Луч»: Сороко – Степанов, Яшин, Бондаренко, Залеский, Булойчик (Осипенко, 62), Премудров, Велько, Семенов (Лукашевич, 92+), Козлов (к), Кац (Иванов, 74).

«Смолевичи»: Абрамович – Каршакевич, Потапов, Рожок, Васьков, Каплиенко, Теслюк (Федянин, 60; Краснов, 83), Сазонович (к), Скшинецкий, Бородин, Русецкий (Видич, 86).

Их встреча завершилась вничью 1:1, что устроило столичную дружину, которая сохранила за собой место в числе 16 лучших клубов Беларуси. Вместе со «Смолевичами» элиту покидает могилевский «Днепр», который уступил «Ислочи» – 2:3. На смену двум неудачникам в 2019 году придут две лучшие команды 1-й лиги – мозырская «Славия» и минский «Энергетик-БГУ».

Корр. «КС».



