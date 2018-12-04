6 декабря 2018 года с 10.00 до 12.00 в управлении по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома и в ГУ «Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения» будет проводиться «прямая телефонная линия». Тема «прямой линии»: «Льготы и гарантии для инвалидов, предусмотренные законодательством Республики Беларусь». Свои вопросы вы можете задать начальнику управления по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома Наталье Михайловне Денисевич по телефону 29445, директору ГУ «Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения» Анастасии Степановне Бутор по телефону 28164 и руководителю структурного подразделения Светлане Федоровне Копач по телефону 28 1 71.

ГУ «Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения».