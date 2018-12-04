Настольный теннис объединил единомышленников

Настольный теннис является одной из самых интересных и весьма доступных спортивных игр. Этот вид спорта практически не имеет противопоказаний, и заниматься им может любой человек вне зависимости от возраста и уровня спортивной подготовки.

В первый день зимы – 1 декабря – Государственным учреждением «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района» на базе ГУСУ «Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва» Смолевичского райисполкома были проведены соревнования по настольному теннису в рамках спартакиады предприятий и организаций Смолевичского района. Участниками этого мероприятия стали как новички, так и уже бывалые участники.





Подобные спортивные состязания способствуют сплочению коллектива, позволяют участникам завести новые знакомства с партнерами и клиентами в неформальной и дружеской обстановке и, конечно, самое главное – мотивируют к здоровому образу жизни.

Участие в соревнованиях принимали 6 команд района: КУП «Смолевичское ЖКХ»; ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района»; КУП «Минскоблдорстрой» – «ДРСУ № 123»; ОАО «ПМК – 72»; УЗ «Смолевичская центральная районная больница» и Учреждение «Западный».





В командном зачете первое место заняла команда УЗ «Смолевичская центральная районная больница», на втором месте оказалась команда филиала КУП «Минскобл- дорстрой» – ДРСУ № 123, и почетное, третье место завоевала команда ОАО «ПМК – 72».

Фаворитом среди женщин стала Юлия Владимировна Кочмарева (команда УЗ «Смолевичская центральная районная больница»), 2-е место завоевала Ольга Ивановна Ефименкова (команда ГУ «Центра физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района»), бронза соревнований у Татьяны Васильевны Киреевой (команда КУП «Минскоблдорстрой» – «ДРСУ № 123»).





Среди мужчин места распределились следующим образом: первое место у Анатолия Владимировича Вершаля (команда филиала КУП «Минскоблдорстрой» – ДРСУ № 123), второе у Виктора Владимировича Капитанова (ОАО «ПКМ – 72») и третья ступень пьедестала почета – у Евгения Павловича Хороших (команда УЗ «Смолевичская центральная районная больница»).

Победителям вручены дипломы и сертификаты.

Лидия СУДНИКОВИЧ.