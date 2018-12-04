Вопросы «О социально-экономическом развитии района за 9 месяцев 2018 года» и «Об эффективности принимаемых мер по противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактике их потребления, в том числе среди детей и молодежи, социальной реабилитации лиц, больных наркоманией» были рассмотрены на очередном заседании Смолевичского райисполкома.

Как было доложено по первому вопросу повестки дня заместителем председателя Смолевичского райисполкома Андреем Михайловичем Саскевием, по итогам работы за январь- сентябрь 2018 года районом обеспечено достижение ряда ключевых показателей социально-экономического развития. Из четырех ключевых показателей выполнение обеспечено по трем.

Экспорт товаров без учета экспорта товаров республиканских организаций, а также нефти и нефтепродуктов составил 123,6 млн. долларов США. Темп роста сложился на уровне 109 процентов, при задании 101,8 процента.

Районом обеспечен существенный рост экспорта услуг (без учета республиканских организаций). В рассматриваемом периоде темп роста составил 169 процентов, при задании 103,5 процента. В долларовом эквиваленте экспорт услуг сложился в сумме 27,3 млн. долларов США.

Также районом обеспечено выполнение как девятимесячного, так и годового задания по привлечению в экономику региона прямых иностранных инвестиций на чистой основе.

В рассматриваемом периоде не обеспечено выполнение доведенного задания по трудоустройству граждан на вновь созданные предприятия и производства. Число трудоустроеных граждан составило 334 человека при задании 380 человек. Выполнение задания составило 86,6 процента. В том числе за счет создания новых предприятий трудоустроено 108 человек, на дополнительные рабочие места – 226 человек.

Обеспечено выполнение задания по темпу роста производства валовой продукции сельского хозяйства.

В январе-сентябре 2018 года среднемесячная зарплата работников Смолевичского района составила 921,5 рубля или 459 долларов США, в том числе в сентябре – 960,2 рубля или 453,6 доллара США. Установленный прогнозный показатель номинальной среднемесячной заработной платы выполнен на 89,9 процента. Темп роста реальных денежных доходов населения района в истекшем периоде текущего года сложился на уровне 110,4 процента.

Сократилось число убыточных предприятий.

В своем решении Смолевичский райисполком наметил ряд мероприятий, направленных на выполнение социально-экономических показателей.

С информацией по второму вопросу повестки дня выступил начальник отдела внутренних дел Смолевиского райисполкома Сергей Викторович Лосич, который отметил, что анализ оперативной обстановки, складывающейся на территории Смолевичского района в текущем году по линии наркоконтроля, показывает, что наблюдается снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Регулярно проводятся практические мероприятия, направленные на пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также оперативно-розыскные и иные мероприятия в целях выявления каналов поставки наркотических средств и психотропных веществ.

На 01.11.2018 года на территории района по линии наркоконтроля было зарегистрировано 12 преступлений, из них 7 тяжких и особо тяжких.

На диспансерном учете у врача-нарколога в УЗ «Смолевичская ЦРБ» на 01.11. 2018 года состоят 29 человек, из них – 25 мужчин и 4 женщины.

Ведется профилактическая и разъяснительная работа всеми заинтересованными службами и ведомствами, направленная на пресечение незаконного оборота наркотиков, профилактику наркопотребления.

– Принимаемые на всех уровнях меры позволяют не допустить безудержного роста наркомании на территории района, однако проблема эта по-прежнему весьма актуальна, и успокаивать себя мыслью о том, что мы полностью от нее застрахованы, в корне неверно, – отметил Сергей Викторович Лосич и предложил райисполкому утвердить план мероприятий, направленных на принятие эффективных мер по противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактике их потребления, социальной реабилитации лиц, больных наркоманией, на 2019-2010 годы.

М. МЕРКУЛЬ.