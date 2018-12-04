Новые победы «Шарма»

В конце ноября в Минске в ДК «Профсозов» состоялся VIII Республиканский конкурс искусств «Хрустальная лира». Честь Смолевичского района, на высоком уровне представили участники Образцовой студии современного бального танца «Шарм» под руководством Елены Ивановны и Кристины Андреевны Мытько. Коллектив привез победы в двух номинациях.

Конкурсанты со всей Беларуси соревновались в мастерстве по вокалу и хореографии в разных возрастных категориях.





Исполнительское мастерство участников оценивало высококвалифицированное жюри, в состав которого вошли педагоги специализированных учебных заведений, известные артисты, заслуженные деятели культуры, композиторы и аранжировщики, руководители творческих коллективов, среди которых заместитель председателя комиссии «Хореография» УО «Минский государственный колледж искусств» Марина Драпеза, руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь ансамбля танца «Белая Русь», педагог, балетмейстер, хореограф Анатолий Карпович и др.

«Хрустальная лира» соединяет на одной сцене творческие коллективы со всей страны совершенно разных направлений, возрастов, объединенных любовью к искусству и творчеству.

– Мы уже во второй раз участвуем в этом творческом конкурсе, – рассказывает Кристина Андреевна Мытько. – В 2016 году мы взяли Гран-при конкурса и три первых места в различных номинациях. В этом году четко ставили перед собой цель: выступить на том же высоком уровне. Для этого пришлось хорошенько постараться. Все участницы большие умнички, они усердно репетировали и подошли к конкурсу с полной самоотдачей.

Для выступления руководители выбрали две постановки: восточный и эстрадный танец.

Причем восточный танец уже в этом году одержал победу на Республиканском фестивале восточного танца «Ильнара».





Для второго номера было выбрано сложное направление хореографии. Эстрадный танец «Контемпорари» был поставлен специально для конкурса.

«Шарм» – сильный, яркий, энергичный коллектив, который с уверенностью можно назвать настоящей крепкой и дружной семьей. Выступление на конкурсе «Хрустальная лира» в очередной раз подтвердило высокое звание коллектива. Два диплома за первые места пополнили копилку: в номинации «Восточный танец» («Классический восточный танец») и в номинации «Эстрадный танец» («Контемпорари»).

– Мы были единственным коллективом в такой разноплановой возрастной группе и с 12-ю участниками, – рассказывает руководитель «Шарма». – Но не это влияло на мнение жюри. Когда они достали телефоны и начали записывать наше выступление, мы все были приятно удивлены и поняли, что наше выступление им понравилось. Все члены жюри – настоящие профессионалы своего дела, и мы им доверяем. Раз они поставили такую оценку и присудили победу, значит, наши постановки действительно были достойны столь высокого признания.

За всеми громкими победами «Шарма» стоит кропотливая, колоссальная работа над собой как в физическом, так и в актерском плане. Исполнительницы этих двух танцев – успешные девушки, женщины, мамы, представительницы совершенно разных профессий и направлений, но всех их объединяет одно – любовь к искусству и преданность танцу.





Участницы коллектива наперебой делятся, что «Шарм» для них – это отдельный мир творчества, это неотъемлемая часть жизни, это территория душевного спокойствия и физической крепости. Людмила Криштапович говорит, что когда начинает играть музыка, все участницы становятся одним целым нераздельным механизмом.

За годы своей творческой деятельности «Шарм» сумел завоевать любовь и признание зрителей. За плечами артистов – множество концертов, почетных наград на различных фестивалях и конкурсах. Хронология творческой деятельности коллектива пестрит яркими и красивыми победами. «Шармовцы» и их руководители не собираются останавливаться на достигнутом – будут работать не покладая рук, чтобы снова удивлять и радовать ценителей прекрасного искусства танца и прославлять родную Смолевиччину.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

На фото: участницы образцовой студии современного бального танца «Шарм» и Кристина Андреевна Мытько.

Фото из архива студии.