С 12 по 30 ноября в Смолевичском районе прошла пропагандистская акция «Не прожигай свою жизнь». Работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям и активисты клубов юных спасателей-пожарных учреждений образования посещали трудовые коллективы района, проводили профилактические мероприятия, направленные на предупреждение пожаров и гибели граждан в результате курения в постели. Уже традиционным стало мероприятие «Меняем сигарету на конфету», в ходе которого ребята рассказывают о вреде курения и предлагают отказаться от вредной привычки.





Запомнить информацию юных спасателей помогут информационные буклеты, врученные участникам мероприятия.

Смолевичский РОЧС.