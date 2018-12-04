VI Форум молодых журналистов «Общий взгляд в будущее. Интернет-журналистика сегодня и завтра» прошел на минувшей неделе в Гродно. Организаторами мероприятия выступили Министерство информации Республики Беларусь, Гродненский областной исполнительный комитет, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Белорусский союз журналистов, Белорусский республиканский союз молодежи.

Участниками форума стали молодые журналисты республиканских и региональных государственных редакций газет, радио и телевидения. На открытии мероприятия их приветствовал председатель Гродненского городского исполнительного комитета Мечислав Гой. Беседа проходила в формате открытого диалога, во время которого председатель горисполкома рассказал о Гродно, перспективах его развития, благоустройстве и озеленении города, которому здесь уделяется особое внимание, инфраструктуре и состоянии дорог, а также об условиях, которые созданы для работы и жизни журналистов, среди которых немало молодых специалистов.

Далее журналисты побывали в молодежном центре «Гродно», который сегодня весьма востребован у молодежи. Его открытие было реализовано в рамках проекта БРСМ «100 идей для Беларуси» и подразумевало, что молодежь здесь будет проводить время не только с интересом, но и с пользой. Главная идея создания центра была такова, что студенты, желающие поработать официантами, барменами, охранниками и т.д., могли не только реализовать себя, но и заработать. И самым последним штрихом в реализации проекта было восстановление кинотеатра, когда-то самого лучшего в городе. Что и удалось сделать. Сегодня там функционирует зал повышенной комфортности, где установлены кресла-реклайнеры и новейшее современное оборудование. Уникальность зала еще и в том, что после киносеанса все пространство трансформируется в танцпол для ночной дискотеки, а кресла складываются таким образом, чтобы не мешать отдыхающим.

Побывали журналисты и в спортивном комплексе «Пышки», где возведены воздухоопорные крытые футбольный и хоккейный манежи. Стенами и крышей манежей выступают воздухоопорные конструкции, к которым через галерею примыкает одноэтажное здание с цокольным этажом административно-бытового комплекса. Внутри них находятся раздевалки, кафе, классы для занятий, комнаты медицинского персонала, судейские комнаты, тренерские комнаты, помещения для администрации футбольной и хоккейной школ и многое другое. Нужно отметить, что данные манежи быстровозводимы, не требуют дорогостоящих затрат и являются прекрасным местом для тренировок.

Завершилось знакомство с Гродно посещением его исторических достопримечательностей – Старого и Нового Замоков, а также встречей с директором историко-археологического музея Юрием Китурко.

Во второй день участники форума обсудили с первым заместителем Министра информации Республики Беларусь Павлом Легким гражданскую и этическую ответственность журналиста. После чего состоялась церемония вручения премии Белорусского союза журналистов «Дебют» лучшим репортерам, обозревателям, фотокорреспондентам, ведущим радио- и телепрограмм.

Работа форума продолжилась в секциях, во время которых участники мероприятия узнали о новых технологиях создания и продвижения YouTube-канала и личного бренда, познакомились с особенностями эффективного продвижения контента СМИ в социальных сетях.

Нужно отметить, что форум молодых журналистов проводится шестой год подряд и направлен на повышение профессиональных компетенций, знакомство с новыми медиатехнологиями, развитие внутрипрофессиональной коммуникации молодых журналистов, формирование единого медиасообщества Беларуси в целях обеспечения государственных приоритетов в развитии национального информационного пространства.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ, участник медиафорума.

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