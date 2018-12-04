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Минздрав значительно сократил список требований к продавцам продуктов на рынках

05.12.2018 16:35 — Разное | Tut.by  
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Минздрав утвердил новые требования к торговле пищевыми продуктами на рынке. Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале.


Александра Квиткевич, TUT.BY

В списке требований к торговле на рынках продовольственным сырьем и пищевыми продуктами, который действовал с сентября 2012 года, был 131 пункт. В новом списке, который утвержден постановлением Минздрава от 23 октября этого года, всего 35. То есть санитарных норм и правил, которыми должны руководствоваться продавцы на рынках стало почти в 4 раза меньше.

Новое постановление вступает в силу через 15 рабочих дней после его официального опубликования.

Изменение требований к торговле продуктами на рынке — это не единственная метаморфоза, которая произошла за последнее время в сфере торговли. Напомним, недавно в Беларуси изменили правила продажи отдельных товаров и работы общепита. Так, магазины должны будут указывать цены за литр и килограмм, а также продавать товары по цене, которая указана на ценнике. Еще одно изменение касается продажи несовершеннолетним изделий, конструктивно сходных с пневматическим и метательным оружием.

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Утверждены новые Санитарные нормы и правила «Требования к осуществлению торговли на рынках пищевой продукцией». Перечень требований стал короче почти в четыре...
 
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