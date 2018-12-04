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Минздрав значительно сократил список требований к продавцам продуктов на рынках
Минздрав утвердил новые требования к торговле пищевыми продуктами на рынке. Об этом
В списке требований к торговле на рынках продовольственным сырьем и пищевыми продуктами, который действовал с сентября 2012 года, был 131 пункт. В новом списке, который утвержден постановлением Минздрава от 23 октября этого года, всего 35. То есть санитарных норм и правил, которыми должны руководствоваться продавцы на рынках стало почти в 4 раза меньше.
Новое постановление вступает в силу через 15 рабочих дней после его официального опубликования.
Изменение требований к торговле продуктами на рынке — это не единственная метаморфоза, которая произошла за последнее время в сфере торговли. Напомним, недавно в Беларуси
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Утверждены новые Санитарные нормы и правила «Требования к осуществлению торговли на рынках пищевой продукцией». Перечень требований стал короче почти в четыре...
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