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Профилактика семейного насилия: Куда обращаться пострадавшему?

05.12.2018 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Профилактика семейного насилия: Куда обращаться пострадавшему?Что делать, если вместо радости и счастья семья стала источником боли и унижения? Если дети оказываются свидетелями или даже жертвами домашних скандалов и агрессивного поведения членов семьи? Как снова поверить в себя и жить без страхов?

Насилие в семье — явление достаточно распространенное. Причинами его проявления могут быть ревность, непрощение обиды, пьянство, алкоголизм, патология личности одного или обоих супругов и др. Подвергаться насилию может любой человек, но в семье чаще всего от насилия страдают женщины и дети. Зачастую женщина, живущая в такой ситуации, даже и не догадывается, что происходящее с ней является насилием. Насилие против членов семьи — это преступление, и не следует бояться обращаться за помощью.

Виды насилия в семье могут быть различными. К ним относят воздействия экономической, физической, психологической, сексуальной направленности. Часто данные виды насилия могут носить комплексный характер. Домашнее насилие может обнаруживаться абсолютно во всех социально-этнических слоях общества. Семейное насилие не имеет зависимости от расово-культурных аспектов, социального статуса, морально-этических норм, встречаемых в социуме, вероисповедания, материальной обеспеченности.

То, к чему стремится домашний насильник — это власть и контроль над другими членами семьи. Для этого он может запугивать, оскорблять, угрожать, принуждать, внушать чувства страха, стыда, вины и использовать другие манипуляторные и насильственные стратегии.

Что же делать людям, пострадавшим от насилия?

Если вы попали в беду и вам требуется помощь, не стесняйтесь этого. «Не выносить сор из избы», «бьет — значит любит» — это просто пословицы. В жизни все иначе, и нужно своевременно решать возникшую проблему и устранять ее последствия.

В целях оказания помощи лицам, находящимся в кризисном состоянии, при котором объективно нарушается их нормальная жизнедеятельность и существует реальная угроза их жизни и здоровью районном территориальным центром социального обслуживания населения на безвозмездной основе предоставляется услуга временного приюта.

За оказанием услуги граждане могут обратиться в территориальный центр самостоятельно или по направлению органов по труду, занятости и социальной защите, образования, внутренних дел, организаций здравоохранения, других государственных органов и организаций. При этом гарантируется полная конфиденциальность.

Услугой временного приюта  могут воспользоваться граждане следующих категорий:

— жертвы торговли людьми;

— лица, пострадавших от психофизического и домашнего насилия;

— лица, пострадавшие от террористических актов;

— лица, пострадавшие от техногенных катастроф и стихийных бедствий;

— лица, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Осознайте: насилие можно остановить, обратив на него внимание и обратившись за помощью!

По всем вопросам оказания услуги временного приюта можно обратиться круглосуточно по телефонам: 102, 4-12-02 (дежурная часть Шарковщинского РОВД), 3-92-59 (ТЦСОН).

Общенациональная «горячая» линия для пострадавших от домашнего насилия: 8-801-100-8-801

А. ШУДЕЛЬ,

заведующая отделением социальной адаптации и реабилитации.

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