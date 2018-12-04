С Нового года «минималка» вырастет на 25 рублей

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С 1 января 2019 г. минимальная заработная плата в Беларуси составит 330 рублей, сообщает Министерство труда и социальной защиты.

«Минималка» является низшей границей оплаты труда работников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени.

Летом этого года в правительстве был поднят вопрос о необходимости более быстрого повышения минимальной зарплаты, чтобы «подтянуть» самые низкооплачиваемые слои населения. Предполагалось поднимать «минималку» раз в квартал. С соответствующими предложениями Совмин планировал выйти к президенту.

Генеральным соглашением между правительством, республиканским объединением нанимателей и профсоюзами на 2016−2018 годы предусмотрено, что «минималка» должна быть не ниже уровня среднедушевого минимального потребительского бюджета для семьи из четырех человек и не ниже трети от средней зарплаты по стране.

Сейчас минимальная зарплата составляет 305 рублей, среднедушевой минимальный потребительский бюджет для семьи из четырех человек - 328,45 рублей.