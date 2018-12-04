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34-летний американский форвард перешел в минское «Динамо»

05.12.2018 17:04 — Разное | Tut.by  
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34-летний американский нападающий Дэвид Бут подписал контракт с минским «Динамо» до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба.


Reuters

Дэвид родился в Детройте. Играл на заре карьеры в NAHL и провел четыре сезона за Мичиганский университет в NCAA.

В 2004-м году Бут был задрафтован «Флоридой» во втором раунде под общим 53-м номером. Дебют в рядах «пантер» пришел на сезон-2006/07. Самым успешным для Дэвида оказался сезон-2008/09. Форвард набрал 60 (31+29) очков в 72 матчах. Пересекался Бут во «Флориде» и с белорусским защитником Русланом Салеем.

Отыграв 5 лет во «Флориде», Дэвид был обменян в «Ванкувер». Также в НХЛ он играл за «Торонто» и «Детройт». Именно «красные крылья» были последним клубом форварда. В 28 матчах прошлого сезона он набрал 5 (4+1) очков и 10 минут штрафа при показателе полезности «-5».

А до этого Бут провел два сезона в КХЛ. В чемпионате-2015/16 американец выступал за «Адмирал» (23 матча в «регулярке», 16 (10+6) очков, 30 минут штрафа, «+1»), где был одноклубником нынешних «зубров» Джонатона Блума и Дениса Осипова, а на следующий год подался в «Авангард» (19 матчей, 9 (4+5) очков, 16 минут штрафа, «+5»).

Бут играл за сборные США разных возрастов. Он выигрывал золото на юношеском чемпионате мира — 2002 и молодежном чемпионате мира — 2004. Также выступил на взрослом ЧМ-2008.

Всего в НХЛ Дэвид провел 530 матчей и набрал 236 (124+112) очков и 216 минут штрафа при показателе полезности «-31». В плей-офф НХЛ Бут сыграл пять матчей, а в КХЛ еще 17, забросив в общей сложности две шайбы.

В «Динамо» Дэвид будет выступать под 7-м номером. Возможно, он дебютирует за команду уже завтра.

 
 
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34-летний американский нападающий Дэвид Бут подписал контракт с минским «Динамо» до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба.
 
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