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Тучи над экономикой. Мир на пороге глобального финансового кризиса?

05.12.2018 17:01 — Разное | Аргументы и факты  
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Тучи над экономикой. Мир на пороге глобального финансового кризиса?
Возможно ли повторение Великой депрессии в XXI веке? © / Фото из открытых источников

Тучи над экономикой. Мир на пороге глобального финансового кризиса?Такие опасения действительно разделяют ведущие мировые экономисты. Например, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин ЛАГАРД утверждает, что, хотя мировая экономика продолжает расти быстрыми темпами, рост распределяется неравномерно и достиг потолка.

- Начинают материализоваться некоторые риски: для экономической стабильности и процветания, для принципов и институтов, лежащих в основе международного сотрудничества, которое приносило столь много благ столь многим людям на протяжении стольких лет, - в своем выступлении на Ежегодных совещаниях 2018 года сказала экономист.

Кристин Лагард подчеркнула: когда мы смотрим на мир, мы видим проблему экономического ландшафта в двух измерениях. Первое охватывает валютные, налогово-бюджетные и финансовые аспекты экономических взаимоотношений, второе - неравенство, технологию и устойчивость.

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- Прежде всего, отмечу более знакомые макроэкономические проблемы. Упомяну торговлю, являющуюся источником жизненной силы наших экономик. Хотя торговое сотрудничество привело к беспрецедентному периоду роста и процветания за последние более чем 70 лет, сегодня оно сталкивается c негативной реакцией, отчасти потому, что слишком много людей остались позади. По нашим оценкам, эскалация нынешней напряженности в сфере торговли в течение предстоящих двух лет может снизить мировой ВВП почти на 1%.

В МВФ обращают внимание и на рост государственных и частных долгов - они достигли рекордного значения $182 трлн, или 224% мирового ВВП, что примерно на 60% выше, чем в 2007 году.

Проблемы те же

Тучи над экономикой. Мир на пороге глобального финансового кризиса?Очевидные предпосылки для нового кризиса видит и французский финансист, глава Европейского центрального банка с 2003 по 2011 годы Жан-Клод ТРИШЕ.

Эксперт уверен: мировая финансовая система сегодня столь же уязвима, как и 10 лет назад. По его словам, устоялось мнение, что предыдущий кризис начался из-за слишком большого уровня долга в странах с развитой экономикой. Сегодня рост задолженности в развитых странах замедляется, зато увеличивается в государствах с развивающейся экономикой.

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Кризисные циклы

Мировая экономика избавляется от наследия глобального финансового кризиса прошлого десятилетия, считают во Всемирном банке. В половине стран мира наблюдается рост, оптимизм подтверждают и прогнозы на 2018-2019 годы.

Но в среднесрочной перспективе ситуация выглядит хуже.

Тучи над экономикой. Мир на пороге глобального финансового кризиса?- Протекционистские угрозы сгущают тучи над будущим ростом. Если они приведут к торговым войнам, последствия могут быть разрушительными, - в июньском обзоре Всемирного банка «Глобальные экономические перспективы» заявил на тот момент исполняющий обязанности главного экономиста Всемирного банка Шантаянан ДЕВАРАДЖАН.

Экономист обращает внимание на то, что последние полвека глобальные рецессии происходят почти каждое десятилетие. В 1975 году был нефтяной кризис, в 80-х - долговой кризис в Латинской Америке, в 90-х - финансовый кризис в Азии, в 2007-2009 годах - глобальный финансовый кризис.

Кстати

Кризис конца «нулевых» начался с краха одного из системообразующих американских банков Lehman Brothers. Он повлек за собой волну банкротств, которая затем перекинулась из США в Европу и далее распространилась по всему миру.

Спустя 6 лет после начала кризиса его влияние на экономику Беларуси оценила на тот момент доцент кафедры финансов и финансового менеджмента БГЭУ, кандидат экономических наук Татьяна СТРУК.

- Последствиями мирового финансового кризиса 2008 года для экономики Республики Беларусь стали замедление динамики и неустойчивость значений темпов роста ВВП, один из факторов которых - значительное ухудшение конъюнктуры на внешних рынках; уменьшение внутренних финансовых ресурсов вследствие ухудшения финансового состояния субъектов хозяйствования; резкое обострение потребности во внешнем финансировании, что в свою очередь привело к росту как валового внешнего долга, так и государственного долга (статья «Влияние финансового кризиса на экономику Республики Беларусь», «Банкаўскі веснік», ноябрь 2014).

Более приземленные примеры: если в конце 2008 года доллар в Беларуси стоил 2200 неденоминированных рублей, то уже к 2 января 2009 года - 2650 руб., к концу 2009 года - 2860 руб. Валюта подорожала за год на 30%.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Ходят слухи: нас ждет очередной финансовый кризис, похожий на тот, что был в 2008 году. Есть ли основания этому верить? «АиФ» постарался разобраться в этом вопросе.
 
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