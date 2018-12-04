ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кикабидзе обвинили в выступлении перед "ворами в законе" на сходке в Питере

05.12.2018 17:12 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Вахтанг Кикабидзе
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе назвал «грязными слухами» сообщение о его выступлении на закрытой вечеринке в Санкт-Петербурге.

О том, что он провел тайное выступление в питерском ресторане «Шаляпин» по случаю «коронации» очередного грузинского «вора» из клана Захария Калашова (Шакро Молодой), писала ранее «Экспресс-газета». При этом, по данным издания, Вахтанг Кикабидзе получил за выступление 40 тысяч евро.

Самого знаменитого актера и певца данная новость, судя по всему, привела в ярость. «После 2008 года я в Россию не приезжал. Я не был ни в одном городе этой страны ни ногой, ни рукой, ни задницей!» — передает его слова Lenta.ru.

Кикабидзе напомнил, что отказался посещать Россию после вооруженного конфликта в Южной Осетии, который произошел десять лет назад.

Кроме того, по его словам, состояние здоровья не позволяет ему путешествовать. Актер регулярно посещает больницу, так как проходит процедуру диализа.

Вернуться в Россию, по признанию самого Кикабидзе, он готов только в случае, если Владимир Путин и Дмитрий Медведев уйдут из политики.


Что же касается некой «коронации», проведенной в Санкт-Петербурге, то, по последним данным, первое за четыре года возведение в «воровской» статус произошло на Кипре.

Мораторий на новые «коронации», введенный Шакро Молодым, нарушил «вор в законе» Важи Биганишвили (Важа Тбилисский), став «крестным» некому Сосо из грузинского города Гори, которого нарекли Сосо Горийским.

По словам Важи Тбилисского, наделение достойных «воровскими» полномочиями напрямую входит в обязанности каждого «законника» и этот процесс недопустимо прекращать ни на минуту. А поддерживать прекращение новых «коронаций», по его словам, могут лишь «мусора».

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе назвал «грязными слухами» сообщение о его выступлении на закрытой вечеринке в Санкт-Петербурге.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Руки по швам! Перед кем стоишь?!" 11 часов издевательств в милиции за... сообщение о пожаре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика