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Кикабидзе обвинили в выступлении перед "ворами в законе" на сходке в Питере
Вахтанг Кикабидзе
О том, что он провел тайное выступление в питерском ресторане «Шаляпин» по случаю «коронации» очередного грузинского «вора» из клана Захария Калашова (Шакро Молодой), писала ранее «Экспресс-газета». При этом, по данным издания, Вахтанг Кикабидзе получил за выступление 40 тысяч евро.
Самого знаменитого актера и певца данная новость, судя по всему, привела в ярость. «После 2008 года я в Россию не приезжал. Я не был ни в одном городе этой страны ни ногой, ни рукой, ни задницей!» — передает его слова Lenta.ru.
Кикабидзе напомнил, что отказался посещать Россию после вооруженного конфликта в Южной Осетии, который произошел десять лет назад.
Кроме того, по его словам, состояние здоровья не позволяет ему путешествовать. Актер регулярно посещает больницу, так как проходит процедуру диализа.
Вернуться в Россию, по признанию самого Кикабидзе, он готов только в случае, если Владимир Путин и Дмитрий Медведев уйдут из политики.
Что же касается некой «коронации», проведенной в Санкт-Петербурге, то, по последним данным, первое за четыре года возведение в «воровской» статус произошло на Кипре.
Мораторий на новые «коронации», введенный Шакро Молодым, нарушил «вор в законе» Важи Биганишвили (Важа Тбилисский), став «крестным» некому Сосо из грузинского города Гори, которого нарекли Сосо Горийским.
По словам Важи Тбилисского, наделение достойных «воровскими» полномочиями напрямую входит в обязанности каждого «законника» и этот процесс недопустимо прекращать ни на минуту. А поддерживать прекращение новых «коронаций», по его словам, могут лишь «мусора».
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Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе назвал «грязными слухами» сообщение о его выступлении на закрытой вечеринке в Санкт-Петербурге.
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