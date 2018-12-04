"Руки по швам! Перед кем стоишь?!" 11 часов издевательств в милиции за... сообщение о пожаре

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«В кабинете крики продолжились. На повышенных тонах задавались вопросы типа: «Зачем ты поджег экскаватор?» После вопросов, в каком статусе он находится в деле, следовал ответ: "Ты здесь никто".



Грубость, бестактные вопросы интимного характера, моральное давление. Вдобавок у него отобрали телефон и документы, включая паспорт, открыто обвиняли в поджоге и угрожали посадить. Пытались обвинить в участии в акциях, о которых никто их задержанных даже не слышал, о поджогах, говорили, что они лгут».