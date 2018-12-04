"Льняная" телега Лукашенко

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При этом создается впечатление, что они совершенно не думают, а зачем это надо, и, скажем, почему другие страны такие старые производства не возрождают. Недавно в очередной раз обратились к льноводству.В ходе рабочей поездки в Оршанский районпровел совещание по развитию льняной отрасли и переработке льна. Он обратил внимание, что в прежние времена лен возделывали многие страны: Франция, Китай, Россия, Нидерланды, Бельгия, Казахстан и Беларусь.– констатировал он. –– резюмировал Лукашенко.Я не специалист по льноводству, но, в отличие от нашего главы государства, факт сокращения льняной отрасли во всем мире лично меня настораживает. А его почему-то радует.Лён – «спасение», но все от него отказываются. Если уже и Китай сокращает это производство, значит что-то здесь не так. Одна Франция все еще «шевелится», но занимается качественным, нишевым продуктом, а не массовым выпуском льняных тканей.Казалось бы, какая удача: практически все ведущие производители в мире отказались от выпуска телег и карет, давайте развернем их массовое производство и завалим ими весь мир. Давайте станем монополистами! Или всё же поинтересуемся сначала, почему отказались? Видимо есть на это какие-то причины?Вообще-то «закат» льна начался еще в XIX веке, его уже тогда в Европе активно начал теснить более технологичный и дешёвый хлопок. До XIX века, хлопок было сложно доставлять из Индии, южных штатов США, Туркестана и других южных стран, а в Европе он не рос на большей части территории.Да, надо признать, что льняная ткань качественнее и долговечнее, но намного дороже. К тому же технология обработки льна намного сложнее, чем хлопка. Уже в XIX веке даже в «отсталой» России хлопок-сырец обрабатывали машинами на фабриках, а лён – еще долго вручную. Поэтому уже с позапрошлого века европейские города начали массово переодеваться в «х/б».Лён же не исчез, конечно, но начал быстро сдавать позиции. Возможно, сейчас возникли условия для нового «взлёта» льна – я не в курсе. Но то, что практически все страны от него отказываются, как будто говорит об обратном. Да и наш многолетний опыт «возрождения» льняной отрасли это косвенно подтверждает.Еще в 2010 году, посещая Оршанский льнокомбинат, Лукашенко неожиданно для себя обнаружил, что льняная отрасль, несмотря на все его старания, осталась в «каменном веке». Срок три года для выхода на рентабельную работу по льну – поставил задачу президент и предупредил – за лен будем спрашивать не меньше, чем за хлеба.Прошло не три года, а восемь. Но счастье все еще где-то впереди. С 2003 года, с момента, когда Лукашенко взялся возрождать белорусский лен, отрасль не может выйти даже на показатели 1992 года.Похожая ситуация, как мы знаем, и по многим другим направлениям. Особенно там, где мы всё еще пытаемся «возродить» производство условных телег.– гласит афоризм. Наша власть хочет получить прибыль, но упорно продолжает делать то, что раньше приносило убыток. Как-то так в итоге и получается.Это не значит, что льноводство, деревообработка, ЦБК, АЭС совсем никому и нигде не нужны. Нужны, естественно. Но решения должен принимать настоящий хозяин. И рисковать должен именно он, причем своими деньгами.У нас же решение принимает бюрократ, деньгами при этом рискует народ. Бюрократ же тратит не свои деньги, поэтому ничем, кроме разноса, не рискует. Поэтому и принимает решения «от балды».С 1994 года наша власть потратила сотню миллиардов долларов народных денег на всякие «прожекты», которые в большинстве своём оказались провальными, и продолжает активно этим заниматься. Настоящий хозяин никогда так поступать не будет, потому что разорится.У нас же при таких подходах разоряется страна и простой народ, но и в этом власть обвиняет отнюдь не себя, а все тот же народ., -сказал. Это в том числе и про нас.Миллиарды и миллиарды тонут в вечно «возрождающихся» бездонных бочках, а явного, осязаемого результата как не было, так и нет. Ну если говорить о результате для страны, а не о коттеджах бюрократов, которые всё растут и растут в элитных поселках.Но нужно ли народу такое возрождение «льняных телег» или пора уже чем-то более полезным заняться?