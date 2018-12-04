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Кокорину и Мамаеву продлили заключение под стражей
Александр Кокорин. Фото: Reuters
Срок их заключения в СИЗО истекает 8 декабря, и следствие подало ходатайство о продлении содержания футболистов под стражей. Это необходимо для сбора материалов дела.
Заседание по поводу меры пресечения для игроков прошло сегодня в Тверском суде Москвы. В итоге футбоилисты останутся за решеткой как минимум до 8 февраля 2019 года.
Суд поверил доводам следствия о том, что фигуранты дела могут скрыться от следствия и давить на свидетелей.
Примечательно, что на заседании суда Кокорин и Мамаев впервые за долгое время увидели друг друга. Футболистов обвиняют по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои». Игрокам грозит до 7 лет заключения.
Вместе с футболистами в СИЗО еще на два месяца останутся еще два фигуранта дела — младший брат Александра Кокорина Кирилл, а также друг футболистов Александр Протасовицкий.
8 октября Александр Кокорин вместе с двумя друзьями, братом и другим футболистом Павлом Мамаевым сначала избили белорусского водителя Виталия Соловчука, а затем — чиновника Минпромторга Дениса Пака. Было возбуждено уголовное дело. 11 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев по решению Тверского суда Москвы были отправлены в «Бутырку» на два месяца.
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Срок их заключения в СИЗО истекал 8 декабря
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