Кокорину и Мамаеву продлили заключение под стражей



Александр Кокорин. Фото: Reuters

Sports.ru

Срок их заключения в СИЗО истекает 8 декабря, и следствие подало ходатайство о продлении содержания футболистов под стражей. Это необходимо для сбора материалов дела.Заседание по поводу меры пресечения для игроков прошло сегодня в Тверском суде Москвы. В итоге футбоилисты останутся за решеткой как минимум до 8 февраля 2019 года.Суд поверил доводам следствия о том, что фигуранты дела могут скрыться от следствия и давить на свидетелей.Примечательно, что на заседании судавпервые за долгое время увидели друг друга. Футболистов обвиняют по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои». Игрокам грозит до 7 лет заключения.Вместе с футболистами в СИЗО еще на два месяца останутся еще два фигуранта дела — младший брат Александра Кокорина Кирилл, а также друг футболистов8 октября Александр Кокорин вместе с двумя друзьями, братом и другим футболистом Павлом Мамаевым сначала избили белорусского водителя, а затем — чиновника Минпромторга. Было возбуждено уголовное дело. 11 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев по решению Тверского суда Москвы были отправлены в «Бутырку» на два месяца.