|
Греф: Санкции грозят двум российским банкам
Герман Греф. Фото: НТВ
«Очевидно, что в начале следующего года США примут санкции, которые они обещали. То, что обсуждается сегодня - это два российских банка, скорее всего. Ну и будет, наверное, какое-то количество физических лиц», - цитирует Германа Грефа
«Пока не обсуждается ни один из крупных банков», - подчеркнул Греф, добавив, что в дальнейшем ситуация может измениться.
К марту-апрелю конгресс возобновит рассмотрение санкционных законопроектов, которых с начала года накопилось шесть. Два из них предполагают введение запрета на покупку российских государственных облигаций и отключение от долларовых расчетов одного или нескольких из восьми крупнейших госбанков.
«К чему мы подойдем к марту-апрелю, когда они обещают рассматривать этот вопрос, знает только один Господь Бог», - заявил Греф.
Впрочем, по его словам, отключения России от SWIFT и других радикальных мер пока ждать не стоит. «Пока не видно, что они (санкции) будут носить какой-то такой закритический характер, как это обсуждалось в начале процесса», - сказал глава Сбербанка. «Пока такого рода жесткости санкций не просматривается (. . .) Ситуация тревожная, но не критичная», - заявил он.
Напомним, в число банков, которые конгресс может внести в «черный список», запретив им иметь корсчета для долларовых операций, помимо Сбербанка входят ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВЭБ, Промсвязьбанк и Банк Москвы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
США обсуждают введение санкций лишь одного или двух российских банков.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)