Греф: Санкции грозят двум российским банкам



Герман Греф. Фото: НТВ

- цитируетподчеркнул Греф, добавив, что в дальнейшем ситуация может измениться.К марту-апрелю конгресс возобновит рассмотрение санкционных законопроектов, которых с начала года накопилось шесть. Два из них предполагают введение запрета на покупку российских государственных облигаций и отключение от долларовых расчетов одного или нескольких из восьми крупнейших госбанков.- заявил Греф.Впрочем, по его словам, отключения России от SWIFT и других радикальных мер пока ждать не стоит.- сказал глава Сбербанка.- заявил он.Напомним, в число банков, которые конгресс может внести в «черный список», запретив им иметь корсчета для долларовых операций, помимо Сбербанка входят ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВЭБ, Промсвязьбанк и Банк Москвы.