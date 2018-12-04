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Греф: Санкции грозят двум российским банкам

05.12.2018 16:50 — Разное | UDF  
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Герман Греф. Фото: НТВ
США обсуждают введение санкций лишь одного или двух российских банков, заявил в во вторник на встрече с состоятельными клиентами глава Сбербанка Герман Греф.

«Очевидно, что в начале следующего года США примут санкции, которые они обещали. То, что обсуждается сегодня - это два российских банка, скорее всего. Ну и будет, наверное, какое-то количество физических лиц», - цитирует Германа Грефа «Интерфакс».

«Пока не обсуждается ни один из крупных банков», - подчеркнул Греф, добавив, что в дальнейшем ситуация может измениться.

 К марту-апрелю конгресс возобновит рассмотрение санкционных законопроектов, которых с начала года накопилось шесть. Два из них предполагают введение запрета на покупку российских государственных облигаций и отключение от долларовых расчетов одного или нескольких из восьми крупнейших госбанков.

«К чему мы подойдем к марту-апрелю, когда они обещают рассматривать этот вопрос, знает только один Господь Бог», - заявил Греф.

 Впрочем, по его словам, отключения России от SWIFT и других радикальных мер пока ждать не стоит.  «Пока не видно, что они (санкции) будут носить какой-то такой закритический характер, как это обсуждалось в начале процесса», - сказал глава Сбербанка. «Пока такого рода жесткости санкций не просматривается (. . .) Ситуация тревожная, но не критичная», - заявил он.

Напомним, в число банков, которые конгресс может внести в «черный список», запретив им иметь корсчета для долларовых операций, помимо Сбербанка входят ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВЭБ, Промсвязьбанк и Банк Москвы.

 
 
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США обсуждают введение санкций лишь одного или двух российских банков.
 
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