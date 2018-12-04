Ведущая Первого канала объявила о четвертой беременности



Анастасия Трегубова. Фото: instagram.com/atregubova

По словам, о ее интересном положении первым догадался муж.– заявила популярная телеведущая. Трегубова на пятом месяце, отмечают. У 35-летней сотрудницы Первого канала подрастают 12-летняя дочь Елизавета, восьмилетний сын Михаил и дочь Ника, которой нет еще и года.Ранее в интервью Анастасия рассказала:Несмотря на интересное положение, Трегубова ведет активный образ жизни: работает, занимается семьей, путешествует. Недавно вместе с мужем Александром отдохнула в Таиланде. На своей официальной странице в Instagram Анастасия опубликовала несколько фотографий и видеозаписей, сделанных во время отпуска.Будучи беременной в третий раз, Трегубова тоже не сидела на месте. Сначала она предпочитала не афишировать свое положение, а потом успокоилась и отправилась с супругом отдыхать в Грецию.– поделилась впечатлениями Трегубова.