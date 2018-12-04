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Ведущая Первого канала объявила о четвертой беременности

05.12.2018 16:22 — Разное | UDF  
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Анастасия Трегубова. Фото: instagram.com/atregubova
Родившая в январе дочь Нику ведущая Анастасия Трегубова снова беременна. Сотрудница Первого канала ждет четвертого ребенка.

По словам Анастасии Трегубовой, о ее интересном положении первым догадался муж. "Он предложил: "А давай сделаем тест!" И оказался прав", – заявила популярная телеведущая. Трегубова на пятом месяце, отмечают "7Дней". У 35-летней сотрудницы Первого канала подрастают 12-летняя дочь Елизавета, восьмилетний сын Михаил и дочь Ника, которой нет еще и года.

Ранее в интервью Анастасия рассказала: "У меня не было в юности мыслей о том, что я стану именно многодетной мамой. Точно хотела дочь и сына. Чтобы старшая – обязательно девочка и помогала с младшим братом. Все так и вышло. Сейчас понимаю, что зарекаться не буду. Может, мы и на этом не остановимся. Жизнь расставит все на свои места".

Несмотря на интересное положение, Трегубова ведет активный образ жизни: работает, занимается семьей, путешествует. Недавно вместе с мужем Александром отдохнула в Таиланде. На своей официальной странице в Instagram Анастасия опубликовала несколько фотографий и видеозаписей, сделанных во время отпуска.


Будучи беременной в третий раз, Трегубова тоже не сидела на месте. Сначала она предпочитала не афишировать свое положение, а потом успокоилась и отправилась с супругом отдыхать в Грецию.

"Удивительно, как быстро летит время... Кажется, совсем недавно я узнала о том, что в интересном положении, и мне предстоят девять месяцев беременности – не всегда легкой, волнительной, переменчивой и очень долгой. Совсем недавно моей Нике исполнилось девять месяцев, и я понимаю: все настолько относительно! Когда я была в положении, время тянулось долго, а с рождением дочери эти девять месяцев пронеслись как одно мгновение!" – поделилась впечатлениями Трегубова.

 
 
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Родившая в январе дочь Нику ведущая Анастасия Трегубова снова беременна.
 
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