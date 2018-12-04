Генпрокурор о коррупционерах: некоторые не только забыли про моральные нормы, но и утратили инстинкт самосохранения

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк предостерег о недопустимости коррупции.

"Не все руководители органов и организаций правильно понимают требования президента об искоренении коррупции, способной подорвать основу любого государства. Это относится и к тем, кто сам совершает коррупционные правонарушения, и к тем, кто не принимает должных мер по их предупреждению", – сказала А.Конюк ходе внеочередного заседания Могилевского облисполкома по вопросам борьбы с коррупцией в органах местного управления.

Его слова приводятся в сообщении отдела информации Генпрокуратуры.

Глава надзорного ведомства указал на то, что к руководителям местных органов управления и их заместителям предъявляются особые требования.

"Вы всегда на виду у людей, любой ваш неверный шаг становится известен, вызывает общественное осуждение и подрывает авторитет власти. Потому и спрос с вас особый. Однако порой возникает такое чувство, что некоторые не только забыли про моральные нормы, но и утратили инстинкт самосохранения", – сказал генпрокурор.

По его мнению, коррупция все активнее проникает в сферу экономических отношений, в том числе при организации и проведении закупок. Результат – неэффективное и неэкономное расходование бюджетных денежных средств.

"Установлены факты необоснованного ограничения доступа к участию в процедурах закупок, манипулирования конкурсными документами, необъективной оценки поступивших предложений. При этом значительная часть таких нарушений сопряжена с коррупционными и иными правонарушениями", ‑ констатировал А.Конюк.

По информации отдела информации Генпрокуратуры, к негативным факторам экономического развития региона участники совещания отнесли также просроченную дебиторскую задолженность у 563 предприятий, которая с начала года увеличилась на 19%.

"Причина такого положения – желание разгрузить склады любыми способами. А в результате – утрата продукции на значительную сумму. Отгрузив товары без предоплаты, руководители предприятий фактически предоставили необоснованные привилегии своим зарубежным партнерам. И не исключено, что в будущем им придется платить из собственного кармана", ‑ предупредил генпрокурор.