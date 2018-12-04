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Киев предлагает до февраля провести спецзаседание ТКГ, на котором рассмотреть ход выполнения Минских соглашений
Украинская сторона инициирует проведение до февраля специального заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщил представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук.
"Мы предложили следующее: в феврале следующего года исполняется 4 года, когда были приняты очень важные Минские документы (Минские договоренности от 12 февраля - Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола - ред.). Мы предложили до этого времени провести одно специальное заседание, на котором бы мы обсудили все составляющие что выполнено и что не выполнено, а главное почему", - сообщил он в комментарии телеканалу "Прямой".
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Киев предлагает до февраля провести спецзаседание ТКГ, на котором рассмотреть ход выполнения Минских соглашений
Украинская сторона инициирует проведение до февраля специального заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщил...
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