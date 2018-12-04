В Мингорисполкоме рассказали, сколько будут стоить живые новогодние елки в этом сезоне

На елочных базарах в Минске планируют продать около 30 тысяч живых деревьев, цены на которые будут стартовать от 10 рублей. Об этом сообщает агентство « Минск-Новости ».



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Начальник отдела развития торговли главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Жанна Зоткина говорит, что продажу елок организуют на 213 площадках. Базары будут работать с 22 по 31 декабря с 10.00 до 19.00.

Стоимость живого дерева составит от 10 до 32 рублей в зависимости от его высоты. Сейчас заключаются договоры на поставку. Запланировано получить от лесхозов примерно 28−30 тысяч елей.

Отметим, что в прошлом году цена на живые елки была от 10 до 30 рублей. Выходит, самые высокие деревья подорожают на два рубля.