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«Есть и комедии, и фильмы посерьёзнее»: программа фестиваля польского кино «Висла» в Минске
Чем сегодня живет польский кинематограф? Ответить на этот вопрос призван открывающийся 5 декабря в Минске фестиваль «Висла».
Гость программы
Какие темы интересуют современных польских кинорежиссёров?
Артур Михальски, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Республике Беларусь:
Какой фильм Вы советуете посмотреть обязательно? Есть среди представленных лент ваши любимые?
Артур Михальски:
Мы видим, у Вас есть программа фестиваля.
Артур Михальски:
5 декабря в 18.00 состоится открытие фестиваля, а в 18.30 мероприятие начнется с фильма Лукаша Пальковски «Лучше всех».
7 декабря смотрите в 17:00 фильм «Письма к М», режиссёр Митя Окорн.
В заключительный день фестиваля:
Всех приглашаем в столичный кинотеатр «Центральный». Вход – свободный!
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Чем сегодня живет польский кинематограф? Ответить на этот вопрос призван открывающийся 5 декабря в Минске фестиваль «Висла». 5 вечеров с польским кино: бесплатные...
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