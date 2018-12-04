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Крупнейший кинотеатр Гомеля выставят на продажу за 6 базовых величин
Новости Беларуси. Крупнейший кинозал Гомеля оценили в 6 базовых величин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За 147 рублей победитель аукциона получит в собственность двухэтажное здание площадью 3 тысячи квадратных метров, плюс более чем полгектара земли в центре города.
Продать объект, сменивший за десятилетие несколько хозяев, в 2018 году попытаются уже в пятый раз, но впервые по столь привлекательной цене.
Ольга Швиденкова, первый заместитель председателя Комитета государственного имущества Гомельского облисполкома:
На аукционе, который состоится в конце месяца, по минимальной цене предложат сразу 16 крупных объектов. Все они расположены в Гомельской области.
Помимо кинотеатра, например, можно присмотреться к зданию бывшего колледжа в центре Гомеля или к детскому саду площадью 1000 квадратных метров в Мозыре.
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Новости Беларуси. Крупнейший кинозал Гомеля оценили в 6 базовых величин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 147 рублей победитель аукциона получит в...
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