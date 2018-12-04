|
Под Бобруйском при лобовом столкновении Opel и ВАЗ погиб один человек
Новости Беларуси. 5 декабря примерно в полдевятого утра в Бобруйском районе случилась смертельная авария.
Как
В результате лобового столкновения водитель ВАЗа погиб, ехавшая вместе с ним пассажирка получила травмы.
Устанавливаются обстоятельства ДТП.
Зимой 2018 года в Шарковщинском районе при столкновении с грузовиком погиб водитель Opel.
Новости по теме
‡агрузка...
Александр Лукашенко рассказал о драйверах роста белорусской экономики в интервью Сергею Брилёву
Крупнейший кинотеатр Гомеля выставят на продажу за 6 базовых величин
Три женщины доставлены в больницу после аварии на улице Московской в Минске
Белоног назвала одну из версий взрыва в доме в Борисове
Волна насилия захлестнула Мексику: свыше 10 человек были убиты за сутки
Более 400 экспонатов с уникальной историей. Домашний музей Деда Мороза открыла жительница Бреста
Получателей безналичных жилищных субсидий в Минске стало больше в семь раз
Праздничную иллюминацию на новогодних елях в Минске включат 15 декабря
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 5 декабря примерно в полдевятого утра в Бобруйском районе случилась смертельная авария. Как сообщает УГАИ УВД Могилёвского облисполкома,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)