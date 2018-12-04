Под Бобруйском при лобовом столкновении Opel и ВАЗ погиб один человек

Новости Беларуси. 5 декабря примерно в полдевятого утра в Бобруйском районе случилась смертельная авария.

Как сообщает УГАИ УВД Могилёвского облисполкома, происшествие имело место на 217 км трассы Р-43. Во время движения Opel Astra оказалась на встречной полосе, где врезалась в машину «ВАЗ».



Фото: УГАИ УВД Могилёвского облисполкома

В результате лобового столкновения водитель ВАЗа погиб, ехавшая вместе с ним пассажирка получила травмы.

Устанавливаются обстоятельства ДТП.



Фото: УГАИ УВД Могилёвского облисполкома

Зимой 2018 года в Шарковщинском районе при столкновении с грузовиком погиб водитель Opel.