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Под Бобруйском при лобовом столкновении Opel и ВАЗ погиб один человек

05.12.2018 16:59 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 5 декабря примерно в полдевятого утра в Бобруйском районе случилась смертельная авария.  

Как сообщает УГАИ УВД Могилёвского облисполкома, происшествие имело место на 217 км трассы Р-43. Во время движения Opel Astra оказалась на встречной полосе, где врезалась в машину «ВАЗ».  

Под Бобруйском при лобовом столкновении Opel и ВАЗ погиб один человек
Фото: УГАИ УВД Могилёвского облисполкома  

В результате лобового столкновения водитель ВАЗа погиб, ехавшая вместе с ним пассажирка получила травмы.  

Устанавливаются обстоятельства ДТП.  

Под Бобруйском при лобовом столкновении Opel и ВАЗ погиб один человек
Фото: УГАИ УВД Могилёвского облисполкома  

Зимой 2018 года в Шарковщинском районе при столкновении с грузовиком погиб водитель Opel. 

Тело погибшего извлекали спасатели – подробнее здесь.  
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Теги: Брест, Гомель
 
 
Ссылка на источник 24
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Новости Беларуси. 5 декабря примерно в полдевятого утра в Бобруйском районе случилась смертельная авария.   Как сообщает УГАИ УВД Могилёвского облисполкома,...
 
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