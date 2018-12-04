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Белоног назвала одну из версий взрыва в доме в Борисове
Новости Беларуси. Предположительно, взрыв бытового газа мог привести к ЧП в Борисове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, накануне в Борисове
Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:
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Белоног назвала одну из версий взрыва в доме в Борисове
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Новости Беларуси. Предположительно, взрыв бытового газа мог привести к ЧП в Борисове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, накануне в Борисове...
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