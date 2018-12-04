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Белоног назвала одну из версий взрыва в доме в Борисове

05.12.2018 16:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Предположительно, взрыв бытового газа мог привести к ЧП в Борисове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, накануне в Борисове взорвался частный дом. Здание практически полностью разрушено. В момент происшествия внутри находился хозяин.

Белоног назвала одну из версий взрыва в доме в Борисове

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:
С учетом проведенных первоначальных мероприятий, предварительный анализ ситуации дает основание рассматривать в качестве одной из версий произошедшего взрыв газовоздушной смеси бытового характера.

Белоног назвала одну из версий взрыва в доме в Борисове

Белоног назвала одну из версий взрыва в доме в Борисове

Белоног назвала одну из версий взрыва в доме в Борисове

Белоног назвала одну из версий взрыва в доме в Борисове

Белоног назвала одну из версий взрыва в доме в Борисове

Белоног назвала одну из версий взрыва в доме в Борисове
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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Предположительно, взрыв бытового газа мог привести к ЧП в Борисове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, накануне в Борисове...
 
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