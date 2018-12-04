В Беларуси сокращают перечень требований к торговле продуктами на рынках



В Беларуси утвердили новые санитарные нормы и правила "Требования к осуществлению торговли на рынках пищевой продукцией". Их перечень значительно сокращен. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

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Требования к ведению торговли на рынках пищевой продукцией пересмотрены и значительно сокращены. Новые санитарные нормы и правила, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения от 23 октября 2018 года №80, состоят из 35 пунктов. Ранее в документе был 131 пункт.

Постановление вступает в силу через 15 рабочих дней после его официального опубликования. Санитарные нормы и правила, действовавшие с 2012 года, признаны утратившими силу.