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Forbes называл самых богатых музыкантов 2018 года
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года. Доходы подсчитывались с июня 2017-го по июнь 2018 года. Список
Больше всего денег заработали ирландцы из группы U2. Forbes насчитал в кошельках коллектива за этот год доходов на 118 миллионов долларов. Издание отмечает, что часть этих средств коллектив заработал в туре Joshua Tree Tour, а также благодаря выпуску 14-го студийного альбома Songs Of Experience.
На втором месте — британцы Coldplay. Они за 365 дней сумели заработать 115,5 миллиона долларов. Эти деньги тоже в основном заработаны выступлениями.
На третьем месте — британский музыкант Эд Ширан (110 миллионов долларов). Молодой артист и входит в список самых высокооплачиваемых музыкантов мира не только по версии Forbes, но и по
В десятку самых высокооплачиваемых артистов также вошли Бруно Марс (100 миллионов), Кэти Перри (83 миллиона), Тейлор Свифт (80 миллионов), Jay-Z (76,5 миллиона), Guns N' Roses (71 миллион), Роджер Уотерс (68 миллионов) и Дидди (64 миллиона).
В сумме музыканты из первой десятки рейтинга за год заработали 886 миллионов долларов. Это цифры сопоставимы с прошлогодними.
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Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года. Доходы подсчитывались с июня 2017-го по июнь 2018 года. Список опубликован на сайте издания.
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