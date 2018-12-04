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Forbes называл самых богатых музыкантов 2018 года

05.12.2018 17:31 — Разное | Tut.by  
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Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года. Доходы подсчитывались с июня 2017-го по июнь 2018 года. Список опубликован на сайте издания.

Больше всего денег заработали ирландцы из группы U2. Forbes насчитал в кошельках коллектива за этот год доходов на 118 миллионов долларов. Издание отмечает, что часть этих средств коллектив заработал в туре Joshua Tree Tour, а также благодаря выпуску 14-го студийного альбома Songs Of Experience.


Фото: Reuters

На втором месте — британцы Coldplay. Они за 365 дней сумели заработать 115,5 миллиона долларов. Эти деньги тоже в основном заработаны выступлениями.


Фото: Reuters

На третьем месте — британский музыкант Эд Ширан (110 миллионов долларов). Молодой артист и входит в список самых высокооплачиваемых музыкантов мира не только по версии Forbes, но и по оценкам Billboard. Ширан активно гастролирует, а еще получает дивиденды за звучание его песен в эфире.


Фото: Reuters

В десятку самых высокооплачиваемых артистов также вошли Бруно Марс (100 миллионов), Кэти Перри (83 миллиона), Тейлор Свифт (80 миллионов), Jay-Z (76,5 миллиона), Guns N' Roses (71 миллион), Роджер Уотерс (68 миллионов) и Дидди (64 миллиона).

В сумме музыканты из первой десятки рейтинга за год заработали 886 миллионов долларов. Это цифры сопоставимы с прошлогодними.

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1 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на церемонию вручения ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон», которая пройдет 9 декабря в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно. Победители будут объявлены 7 декабря.

 
Теги: Минск
 
 
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Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года. Доходы подсчитывались с июня 2017-го по июнь 2018 года. Список опубликован на сайте издания.
 
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