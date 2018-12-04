Дмитрий Бага продлил контракт с БАТЭ

Напомним, что воспитанник борисовского клуба вернулся к родным пенатам после заграничной отлучки летом 2017-го и внес весомый вклад в последующие успехи "желто-синих" — завоевание чемпионских титулов (2017, 2018) и путевок в групповую стадию Лиги Европы-2017/18 и -2018/19, сообщает пресс-служба БАТЭ.





Отметим, что в нынешнем году Дмитрий Бага провел в рядах БАТЭ 43 матча, а вообще имеет в профайле уже 243 игры за основной состав борисовчан.



