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Дмитрий Бага продлил контракт с БАТЭ

05.12.2018 17:15 — Разное | Партизан  
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Полузащитник Дмитрий Бага подписал новый контракт с БАТЭ.

Напомним, что воспитанник борисовского клуба вернулся к родным пенатам после заграничной отлучки летом 2017-го и внес весомый вклад в последующие успехи "желто-синих" — завоевание чемпионских титулов (2017, 2018) и путевок в групповую стадию Лиги Европы-2017/18 и -2018/19, сообщает пресс-служба БАТЭ. 

Отметим, что в нынешнем году Дмитрий Бага провел в рядах БАТЭ 43 матча, а вообще имеет в профайле уже 243 игры за основной состав борисовчан. 

 
 
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Полузащитник Дмитрий Бага подписал новый контракт с БАТЭ.
 
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