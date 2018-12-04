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Тело утонувшего в Ипути подростка нашли лишь на пятый день
Водолазы обнаружили утонувшего 14-летнего мальчика в реке Ипуть в Добрушском районе спустя несколько суток, 5 декабря.
Поисковые работы не прекращались с 30 ноября, когда утонул мальчик. Водолазы маневренно-поисковой группы ОСВОДа нашли тело ребенка сегодня в 13.37 в 200-250 м от места происшествия.
Напомним, 30 ноября вечером два брата вышли с санками на реку. В какой-то момент оба провалились под лед.
Один из братьев упал в воду недалеко от берега и смог выбраться самостоятельно. Он сразу побежал за отцом. Дом находился примерно в 70 м от берега. Однако спасти 14-летнего парня не удалось - его унесло течением реки.
Условия поиска были осложнены погодными условиями: на реке местами лед, местами снежная шуга.
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Водолазы обнаружили утонувшего 14-летнего мальчика в реке Ипуть в Добрушском районе спустя несколько суток, 5 декабря.
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