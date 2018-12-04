Тело утонувшего в Ипути подростка нашли лишь на пятый день

Поисковые работы не прекращались с 30 ноября, когда утонул мальчик. Водолазы маневренно-поисковой группы ОСВОДа нашли тело ребенка сегодня в 13.37 в 200-250 м от места происшествия.





Напомним, 30 ноября вечером два брата вышли с санками на реку. В какой-то момент оба провалились под лед.



