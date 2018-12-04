Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 8 февраля 2019 года", - огласил решение судья Алексей Криворучко.





Брат Александра Кокорина Кирилл и ещё один фигурант дела Александр Протасовицкий также проведут в СИЗО ещё два месяца.





Следователь и прокурор просили оставить подсудимых под арестом и продлить им меру пресечения. В ходатайстве следователя было указано, что иную, более мягкую меру пресечения избрать обвиняемым невозможно — им всем инкриминируется особо активная роль в преступлении, находясь на свободе, они могут скрыться и оказать давление на свидетелей, препятствовать производству по уголовному делу и продолжить преступную деятельность.





Среди тезисов следователя МВД также прозвучало, что "Александр Кокорин и Павел Мамаев обладают различными связями и значительными денежными средствами, а Кирилл Кокорин и Протасовицкий обладают связями Кокорина и Мамаева".





Все обвиняемые признали вину, но частично.









архивное фото





Две потасовки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева произошли 8 октября. Сначала, по данным следствия, Мамаев, Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.