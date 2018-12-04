ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО

05.12.2018 16:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Тверской суд Москвы (РФ) в среду на два месяца продлил арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, заключенных под стражу за участие в двух потасовках в российской столице, передает РИА Новости.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 8 февраля 2019 года", - огласил решение судья Алексей Криворучко.

Брат Александра Кокорина Кирилл и ещё один фигурант дела Александр Протасовицкий также проведут в СИЗО ещё два месяца.

Следователь и прокурор просили оставить подсудимых под арестом и продлить им меру пресечения. В ходатайстве следователя было указано, что иную, более мягкую меру пресечения избрать обвиняемым невозможно — им всем инкриминируется особо активная роль в преступлении, находясь на свободе, они могут скрыться и оказать давление на свидетелей, препятствовать производству по уголовному делу и продолжить преступную деятельность. 

Среди тезисов следователя МВД также прозвучало, что "Александр Кокорин и Павел Мамаев обладают различными связями и значительными денежными средствами, а Кирилл Кокорин и Протасовицкий обладают связями Кокорина и Мамаева".

Все обвиняемые признали вину, но частично. 


архивное фото

Две потасовки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева произошли 8 октября. Сначала, по данным следствия, Мамаев, Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тверской суд Москвы (РФ) в среду на два месяца продлил арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, заключенных под стражу за участие в двух потасовках в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пилорыл оказался самым вымирающим среди редких животных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика