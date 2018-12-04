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"Мы тогда тоже будем это делать". Путин ответил на ультиматум США по ДРСМД

05.12.2018 17:20 — Разное | Ежедневник  
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"Мы тогда тоже будем это делать". Путин ответил на ультиматум США по ДРСМД

фото: ria.ru

Российский президент и глава Генштаба рассказали, как будет действовать Москва в случае выхода США из Договора о ракетах средней и малой дальности.

Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что США перестанут соблюдать положения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД)  в течение 60 дней, если Россия не вернется к исполнению взятых на себя обязательств. Страны НАТО также присоединились к обвинению России в нарушении договора.

5 декабря Владимир Путин прокомментировал ультиматум США, сообщает ТАСС. По его словам, США не предоставила никаких доказательств якобы нарушения Россией ДРСМД. Более того, «сначала все-таки американская сторона заявила о том, что она намерена выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности, а потом начали искать обоснования, почему они должны это сделать", заявил российский президент.

Президент напомнил, что в 2002 году США в одностороннем порядке вышли из Договора по противоракетной обороне, который был одним из краеугольных камней международной безопасности в целом. Теперь, по мнению президента, Вашингтон хочет сделать то же самое с ДРСМД. При этом Путин подчеркнул, что нарушения России, которые якобы имеют место, - лишь предлог, ведь подобное оружие сегодня не производят только США и Россия. "Это правда, действительно. Многие другие страны - их там уже с десяток, наверное - такое оружие производят, а Россия и США сами себя в двустороннем порядке ограничили. Теперь, видимо, наши американские партнеры считают, что ситуация поменялась настолько, что и США должны иметь такое оружие. Какой ответ с нашей стороны? Да простой: мы тогда тоже будем это делать", - заключил российский лидер.

Более того, Путин подчеркнул, что еще до заявления о возможном выходе из ДРСМД  конгресс США выделил средства на создание соответствующих ракет. "Следующим шагом начали искать, на кого бы свалить - ну, самое простое и привычное для западного обывателя: "Виновата Россия". Это не так, мы против разрушения этого договора, но если это произойдет, соответствующим образом будем реагировать", - пообещал Путин.

Еще более жестким был комментарий начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. По его словам, страны, разместившие на своей территории американские ракетные комплексы,  станут целями поражения для РФ в случае выхода США из ДРСМД. "Вы как военные профессионалы должны понимать, что не территория США, а страны, разместившие у себя американские комплексы с ракетами средней и меньшей дальности, окажутся объектами поражения для ответных действий России", - сказал он, обращаясь к иностранным военным атташе на брифинге в Москве.

 
 
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Российский президент и глава Генштаба рассказали, как будет действовать Москва в случае выхода США из Договора о ракетах средней и малой дальности.
 
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