Когда в столице зальют бесплатные катки и сколько их будет

В Минске планируют организовать 26 хоккейных коробок и залить 30 ледовых площадок, сообщила на пресс-конференции заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Светлана Демешко, передает корреспондент агентства « Минск-Новости ».



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— К зимнему оздоровительному сезону в городе будет залито 30 ледовых площадок, 9 районных катков, которые будут оборудованы освещением, пунктами питания и переодевания, проката, заточки катков. Кроме того, запланировано организовать работу 26 хоккейных коробок, 12 лыжных трасс и 28 пунктов проката зимнего спортинвентаря, — сказала Светлана Демешко.

Школы заливают катки, когда снежный покров толще 10 см, а круглосуточная температура за неделю не выше -5 °С.

Сейчас открыты две лыжные трассы: на проспекте Победителей и в горнолыжном центре «Солнечная долина». Также организована работа двух катков — в Центральном и Заводском районах.