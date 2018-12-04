В Беларуси открылось еще больше магазинов, а покупатели стали чаще рассчитываться карточками

В Беларуси увеличилось количество интернет и обычных магазинов. Об этом рассказала начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Виолетта Брезовская.



Александра Квиткевич, TUT.BY

По данным на 1 октября текущего года в Беларуси зарегистрировано 18 552 интернет-магазина. Если сравнить эту цифру с показателями на начало года, то окажется, что она выросла на 14,8%. Больше всего интернет-магазинов зарегистрировано в столице и столичной области — это 79%.

Довольно активно в стране открываются не только интернет-магазины, но и обычные торговые объекты. За январь-сентябрь 2018 их стало больше на 5,5%. В количественном выражении это 47 859.

На каждую тысячу жителей страны на 1 октября приходилось 748,75 квадратного метра торговых площадей. К слову, по нормам должно быть не меньше 600.

Кроме того, стремительно растет количество общепитов. С января по сентябрь их количество подросло на 7,2% или на 618 точек. На каждую тысячу жителей приходится 41,8 места в кафе и ресторанах.

Вместе с ростом количества магазинов и общепитов, увеличивается и количество безналичных платежей. Проще говоря, люди стали чаще платить банковскими картами.

— По данным национального статистического комитета, растет доля безналичных платежей в общем объеме розничного товарооборота. Сегодня это 40,1%, что на 5,7% больше, чем в начале этого года. На первом месте по безналичному расчету Минск — 47%, на втором — Гомельская область — 38,7%, на третьем — Витебская — 37,5%, — рассказала Виолетта Брезовская.