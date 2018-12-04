Грустная Джиджи Хадид и обнаженная Летиция Каста. Любуемся новым календарем Pirelli-2019

В Милане представили календарь Pirelli, для которого снялись Летиция Каста, Сергей Полунин, Джиджи Хадид, Александр Вэнг и другие знаменитости. Новый календарь подготовил фотограф Альберт Уотсон. — сообщает РБК .

Уотсон добивался сходства фотографий со стоп-кадрами из фильма, а еще пытался разобраться в женской психологии:

— Мне бы хотелось, чтобы люди, рассматривающие календарь, понимали, что я стремился исследовать внутренний мир фотографируемых мною героинь, создавая ситуации, в которых проявляется позитивное мышление современных женщин, — сказал фотограф.

Кадры и правда получились очень интересными и не банальными. Любуемся!



Джиджи Хадид



Летиция Каста



Летиция Каста и Сергей Полунин



Летиция Каста и Сергей Полунин



Александр Вэнг и Джиджи Хадид



Джиджи Хадид



Мисти Коупленд и Кельвин Ройял-третий



Мисти Коупленд



Джулия Гарнер



Джулия Гарнер и Астрид Эйка



Мисти Коупленд



Джулия Гарнер