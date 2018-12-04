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Грустная Джиджи Хадид и обнаженная Летиция Каста. Любуемся новым календарем Pirelli-2019
В Милане представили календарь Pirelli, для которого снялись Летиция Каста, Сергей Полунин, Джиджи Хадид, Александр Вэнг и другие знаменитости. Новый календарь подготовил фотограф Альберт Уотсон. —
Уотсон добивался сходства фотографий со стоп-кадрами из фильма, а еще пытался разобраться в женской психологии:
— Мне бы хотелось, чтобы люди, рассматривающие календарь, понимали, что я стремился исследовать внутренний мир фотографируемых мною героинь, создавая ситуации, в которых проявляется позитивное мышление современных женщин, — сказал фотограф.
Кадры и правда получились очень интересными и не банальными. Любуемся!
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