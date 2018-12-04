|
Пятнистые олени, вьетнамские свинки и страусы. Побывали на ферме с экзотическими животными
Ежегодно тысячи туристов приезжают в фермерское хозяйство «Птичий мир» в Слуцком районе, чтобы познакомиться поближе с причудливым пернатыми.
Таких редко найдёшь в живом уголке или на птичьей выставке, уверяет управляющий: цесарки, фазаны, павлины, редкие утки, гуси, куры, индюки,
С птицами на ферме легко уживаются зубастые нутрии, вьетнамские свинки, настоящие дикие кабаны и величественные пятнистые олени!
Африканские страусы на удивление хорошо себя чувствуют даже в нестабильном белорусском климате.
Любимое белорусское лакомство экзотических исполинов – обыкновенное зерно.
Воинственно настроенные птицы далеко не каждого готовы подпустить к себе близко. Одно такое яйцо весит целых 2 килограмма и может заменить сразу 30 куриных!
Новости по теме
Омолаживающие маски и шампунь без парабенов: рассказываем, как используют страусиный жир в косметологии
‡агрузка...
Александр Лукашенко рассказал о драйверах роста белорусской экономики в интервью Сергею Брилёву
255 АЗС Во Франции остались без топлива из-за протестов против повышения цен на бензин
Крупнейший кинотеатр Гомеля выставят на продажу за 6 базовых величин
Три женщины доставлены в больницу после аварии на улице Московской в Минске
Белоног назвала одну из версий взрыва в доме в Борисове
Волна насилия захлестнула Мексику: свыше 10 человек были убиты за сутки
Более 400 экспонатов с уникальной историей. Домашний музей Деда Мороза открыла жительница Бреста
Получателей безналичных жилищных субсидий в Минске стало больше в семь раз
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежегодно тысячи туристов приезжают в фермерское хозяйство «Птичий мир» в Слуцком районе, чтобы познакомиться поближе с причудливым пернатыми. Таких редко...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)