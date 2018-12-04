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Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями
Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов стали родителями.
Об этом
У пары родился сын. Малыш стал первенцем для обоих родителей. Регина Тодоренко вела активный образ жизни, работала и посещала светские мероприятия вплоть до самого появления мальчика на свет.
Пара поженилась 25 октября – в день рождения Влада Топалова, а предложение возлюбленной певец сделал еще летом. Познакомились будущие супруги на репетиции спектакля, где играли влюбленную пару.
Сегодня также мамами стали актриса Елизавета Боярская, которая
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Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов стали родителями. Об этом сообщает портал PEOPLETALK со ссылкой на самого Топалова. Артист отметил, что мама и ребенок...
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