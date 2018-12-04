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Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями

05.12.2018 17:49 — Разное | СТВ  
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Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов стали родителями.

Об этом сообщает портал PEOPLETALK со ссылкой на самого Топалова. Артист отметил, что мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями
Фото: instagram.com/reginatodorenko

У пары родился сын. Малыш стал первенцем для обоих родителей. Регина Тодоренко вела активный образ жизни, работала и посещала светские мероприятия вплоть до самого появления мальчика на свет.

История любви Регины Тодоренко и Влада Топалова в 8 фотографиях (читать далее). 

Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Пара поженилась 25 октября – в день рождения Влада Топалова, а предложение возлюбленной певец сделал еще летом. Познакомились будущие супруги на репетиции спектакля, где играли влюбленную пару.

Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Сегодня также мамами стали актриса Елизавета Боярская, которая родила сына, и телеведущая Ольга Рыжикова, у которой родилась дочка.
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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов стали родителями. Об этом сообщает портал PEOPLETALK со ссылкой на самого Топалова. Артист отметил, что мама и ребенок...
 
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