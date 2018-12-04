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Рождественские ярмарки в Минске начнут работать с 15 декабря
Первые рождественские ярмарки в столице начнут работать с 15 декабря. Самые главные точки, по традиции, развернутся у Дворца спорта и на Октябрьской площади с 15 декабря, рассказали в программе
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Первые рождественские ярмарки в столице начнут работать с 15 декабря. Самые главные точки, по традиции, развернутся у Дворца спорта и на Октябрьской площади с 15...
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