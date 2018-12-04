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255 АЗС Во Франции остались без топлива из-за протестов против повышения цен на бензин
Новости Франции. На фоне протестов против повышения цен на бензин во Франции более 600 автозаправочных станций остались без топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно онлайн-карте, которая обновляется в режиме реального времени, на данный момент полностью опустошены 255 АЗС. Активисты блокируют нефтехранилища и дороги, по которым топливо доставляется на заправки.
Напомним, массовые протесты во Франции вспыхнули в середине ноября, когда стало известно, что с 1 января 2019 года правительство вновь собирается повысить цены на бензин. С того момента в ходе столкновений с полицией погибли несколько местных жителей, сотни пострадали. Чтобы сгладить ситуацию, власти страны ввели полугодовой мораторий на рост налогов на топливо.
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Новости Франции. На фоне протестов против повышения цен на бензин во Франции более 600 автозаправочных станций остались без топлива, сообщили в программе Новости «24...
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